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Beton Laboratuvar Test Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Beton Laboratuvar Test Elemanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Beton Laboratuvar Test Elemanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beton Laboratuvar Test Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3111.29
 
Meslek Adı : Beton Laboratuvar Test Elemanı

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
 
Meslek Birim Grubu : Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı :Hazır beton üretim tesisinde ve yapı denetim laboratuvarlarında, agrega, çimento ve taze- sertleşmiş beton deneylerini yapabilen, ayrıca beton tasarımını yapabilen kalite kontrol raporu düzenleyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları : Beton Laboratuvar Test Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a)    Çimento deneylerini yapmak,
b)    Agrega deneylerini yapmak,
c)    Taze beton deneylerini yapmak,
d)    Sertleşmiş betonların tahribatlı/tahribatsız deneylerini yapmak,
e)    Deney sonuçlarını değerlendirerek teknik rapor hazırlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Beton Laboratuvar Test Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) mesleği için “8121.05” kod olarak kullanılır iken Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) mesleği için “8160.76” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Beton Laboratuvar Test Elemanı Meslek Kodu “3111.29” olarak belirlenmiştir.

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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