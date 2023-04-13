Beton mikseri kaygan virajda yan yattı! İçindeki sürücü yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 33 BKN 81 plakalı beton mikseri yağmurla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. kazada yaralan sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Beton mikseri kaygan virajda yan yattı! İçindeki sürücü yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Beton mikseri kaygan virajda yan yattı! İçindeki sürücü yaralandı

KAYGAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, İlçeye bağlı Çiriş Mahallesi çıkışında Yaylayolu üzerindeki Şuayibin Virajı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.N. (23) idaresindeki 33 BKN 81 plakalı beton mikseri yağmurla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza da sürücü yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA

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