Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7122.09



Meslek Adı : Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)



Meslek Grubu : İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar



Meslek Birim Grubu : Yer Ve Duvar Döşemecileri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Yerleşim röleve ölçüsü alma, zemin sıkıştırma, çalışma sahası emniyet tedbirleri, beton üretim ve bakım, kaldırım ve parklarda kaplama, yeşil alan ve bina dışı kaplama, hava meydanları ve yollarda kaplama yapma bilgi ve beceresine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Röleve krokileri, röleve fotoğrafları, röleve yerleşim yeri ölçümlerini, röleve yerinde ölçümleri yapmak,

b) Zemin çeşitlerine ve sıkıştırma kurallarını uygun sıkıştırma makinelerini kullanmak ve zeminleri özelliklerine göre sıkıştırma makineleri ile sıkıştırmak,

c) Çalışma sahasında emniyet tedbirleri için işaret ve levhaları temin etmek, güvenlik ve emniyet önlemleri almak, kısa, uzun süreli çalışma durumuna göre emniyet tedbirlerini almak,

d) Kaplamayla ilgili hazırlıkları yapmak, yaya kaldırımlarında parketaşı ve bordür kaplamaları yapmak,

e) Yaya kaldırımlarında rampa ve rampa kaplaması yapmak, parklarda parketaşı ve

f) bordür kaplamaları yapmak

g) Yeşil alanlarda parketaşı, çimtaşı,bordür ve oluk döşeme kaplamalarını yapmak, bina dışı-çevresine fabrika döşemlerine parketaşı, bordür kaplamalarını yapmak

h) Hava meydanları ,yollarda parketaşı-bordür kaplamaları yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) mesleği için “7421.05” kod olarak kullanılır iken Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri mesleği için “3142.25” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi Meslek Kodu “7122.09” olarak belirlenmiştir.