Betül Böçkün kimdir,kaç yaşında?Nereli?Doya Doya Moda Betül'ün oğlu neden öldü?

Sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'nın hırslı yarışmacılarından Betül Böçkün finale kalarak adından söz ettirmişti.Dün yayınlanan bölümde yarışmanın şampiyonu olan isim büyük ödül 50 bin TL'nin de sahibi oldu. Ayrıca Türkiye'nin en iyi büyük beden modeli ünvanına sahip oldu.Yarışmada sık sık duygusal anlar yaşayan Betül Böçkün'ün hikayesi de merak konusu oldu.

BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?KAÇ YAŞINDA?NERELİ?

Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün'ün hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu.Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betül Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti.

Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez konuşmuştu. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi.

Rakipleri arasından sıyrılıp,sevilen yarışmanın birincisi olan Betül Böçkün 50 bin TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA BETÜL'ÜN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Annesiyle zaten görüşmeyi hiç düşünmediğini belirten Betül Böçkün, evlenip çocuk sahibi olduğunu ve bu nedenle annesiyle görüştüğünü söylemişti. Daha sonra sözlerine devam eden Betül, çocuğunu 3 yaşında kaybettiğini ifade etmişti. O anlar stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğmuştu.

Yarışmaya katıldığı ilk günlerde bu anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğan Betül Böçkün, yarışmaya sonradan katılan Mira'yı çok sevdiğini ve bunun nedenini açıklarken stüdyodakiler hüngür hüngür ağlamıştı.

'Kızım olsaydı ismini Mira koyacaktım' diyen Betül Böçkün'ü teselli eden isim ise Kemal Doğulu olmuştu.

SEVGİLİSİ KİM?

Betül Böçkün sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi Murat’tan da sık sık programda bahsediyor. Karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatan Betül, sevgilisinin 32 yaşında olduğunu söylemişti.