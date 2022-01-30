Beyaban ne demek, TDK'ya göre Beyaban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beyaban ne demek? Beyaban TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beyaban kelimesi. Peki beyaban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beyaban nedir, beyaban kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEYABAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beyaban kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Beyaban kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre beyaban kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çöl

