Beyaz Dişlere Mucize Buluş. Sadece 3 Malzeme ile Bembeyaz Dişlere Ulaşmak..

Beyaz Dişlere Mucize Buluş. Sadece 3 Malzeme ile Bembeyaz Dişlere Ulaşmak Artık Çok Kolay. Sararmış dişlere elveda, bembeyaz dişlere ve sağlıklı gülüşlere merhaba..

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Beyaz Dişlere Mucize Buluş. Sadece 3 Malzeme ile Bembeyaz Dişlere Ulaşmak..

Beyaz Dişlere Mucize Buluş. Sadece 3 Malzeme ile Bembeyaz Dişlere Ulaşmak Artık Çok Kolay. Sararmış dişlere elveda, bembeyaz dişlere ve sağlıklı gülüşlere merhaba demeye hazırlanın.

Beyaz Dişlere Merhaba Diyin!

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Günlük yaşantıda tüketilen tüm besinler aslında dişler için büyük bir tehdit içeriyor. Sürekli olarak diş bakımı yapılmazsa eğer dişlerin sararması kaçınılmaz. Özellikle tütün, alkol, çay ve sigara gibi alışkanlıklar dişleri adeta öldürüyor. Peki, dişlerin sağlıklı ve beyaz kalabilmesinin yolu ne?

Düzenli olarak diş fırçalamak dahi zamanla çözüm olmayabiliyor. O zaman farklı yöntemler bir araya geliyor. İşte sizlerin de beyaz dişlere sahip olmasını sağlayacak olan yöntemler:

  1. Karbonat ve Su

Karbonatın diş beyazlatma konusundaki maharetini bilmeyen yoktur. Özellikle dişlerdeki tartarların oluşmasını engelleyen en önemli çözümlerin başında gelir. O halde sizler de haftada 1 kere karbonat ve su karışımı ile ağzınızı çalkalamayı unutmayın.

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2. Oksijenli Su

Oksijenli su da aslında karbonat ile aynı görevi görür ve dişlerinizin arasına girmiş olan tartarları çok güzel bir şekilde çıkartır. Eşit miktarda karıştıracağınız oksijenli su ve normal su ile birlikte ağzınızı 30 saniye kadar çalkalamanız sizlerin harika hissetmesini sağlayacaktır. Yine bu işlemi de haftada 1 kere yapmanız yeterlidir.

3. Hindistan Cevizi Yağı

Dişlerinizdeki bakterileri uzak tutmak ve dişlerinize sağlık vermek için sizler de hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağını ağzınıza koyun ve 20 - 30 dakika kadar bekleyin. Haftada bir kez yapacağınız bu işlemin sonucunda ağzınızı ılık bir su ile durulamayı unutmayın.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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