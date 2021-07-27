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  3. Beyaz eşya satışları yıllın ilk yarısında yüzde 27 arttı

Beyaz eşya satışları yıllın ilk yarısında yüzde 27 arttı

Beyaz eşya Türkiye satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 27 oranında arttı.

Beyaz eşya satışları yıllın ilk yarısında yüzde 27 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), beyaz eşya satımında ilk yarı yıl sonuçlarını ve sektörle ilgili gelişmeleri internet üzerinden düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Beyaz eşya satışları yıllın ilk yarısında yüzde 27 arttı

YÜZDE 27 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Paylaşılan bilgilere göre beyaz eşya satışları Ocak-Haziran 2021’de 6 ana üründe artış gösterdi. Türkiye satışları bir önceki seneye bakıldığında aynı döneme kıyasla yüzde 27 oranında yükselişe geçti. İhracat yüzde 47 oranında, üretim ise yüzde 48 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD’e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 senesinin ilk yarısına kıyasla yüzde 41 oranında artarak 17 milyon 426 bin 912 adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya satışları yıllın ilk yarısında yüzde 27 arttı

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