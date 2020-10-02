Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Atlas: "Paniğe gerek yok"

Beyaz Saray Koronavirüs Danışmanı Dr. Scott Atlas, Fox News televizyonuna konuştu.

Beyaz Saray koronavirüs Danışmanı Dr. Scott Atlas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atlas, koronavirüse karşı önlem alınsa dahi virüse yakalanmanın şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Atlas, ABD Başkanının koronavirüse yakalanmasına ilişkin "Trump'ın gerekli karantina sürecini tamamladıktan sonra tam ve hızlı bir şekilde iyileşerek normale dönmesini bekliyorum." ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "süper dinç ve çok sağlıklı" biri olduğunu belirten Dr. Scott Atlas, Melania Trump'ın da hastalığı hızlı bir şekilde atlatmasını beklediğini söyledi.

Beyaz Saray Koronavirüs Danışmanı Dr. Scott Atlas, "Trump'ın virüse yakalanmasıyla ilgili paniğe gerek yok. Ortada farklı bir durum yok. Başkan ve eşi de herkes gibi insan." ifadesini kullandı.

Atlas, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs konusunda sosyal mesafe, maske ve düzenli test yaptırma gibi gerekli tüm önlemleri aldığını vurgulayarak "Biz Beyaz Saray'da gayet iyimseriz." dedi.

RONNA MCDANIEL DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Trump'ın son dönemdeki seyahatlerine katılan danışmanı Hope Hicks'in ardından Trump çiftinin de Kovid-19 testinin "pozitif" çıkmasıyla, başkanın çevresinde başka pozitif vakalar olup olmadığı da merak konusu oldu.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı (RNC) Ronna McDaniel'in de Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

RNC Sözcüsü Mike Reed yaptığı yazılı açıklamada, "Bir aile üyesinin pozitif çıkmasının ardından, McDaniel de Kovid-19 yaptırdı. Dün öğle saatlerinde, McDaniel'in testi pozitif çıktı. McDaniel şu anda Michigan'daki evinde kalıyor." bilgisini paylaştı.

Öte yandan Trump ile yakından çalışan isimlerden olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da test yaptırdığını ve sonucunun "negatif" olduğunu duyurdu.

Trump çiftinin Kovid-19'a yakalanmasının ardından test yaptıran ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in test sonuçları "negatif" çıkmıştı.

BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ'NDEN TRUMP'IN KORONAVİRÜSE YAKALANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın hafif belirtiler gösterdiğini ancak hala görevinin başında olduğunu açıkladı.

Meadows, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Trump ve eşi Melania Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Trump çiftinin moralinin yerinde olduğunu belirten Meadows, "Trump hafif semptomlar gösteriyor. Ancak işinin başında. Bu sabah bana sorduğu ilk soru ekonominin durumu ve Kongrede yapılan teşvik paketi görüşmeleriydi. Sadece işinin başında olan değil, işinin başında kalacak bir başkanımız var." ifadesini kullandı.

Meadows, Trump'ın ne tür belirtiler gösterdiğini açıklamazken Trump'ın Beyaz Saray'daki konutunda bir doktorun görev yaptığını aktardı.

Öte yandan Melania Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Şu anda hafif semptomlarım var ancak genel olarak iyi hissediyorum. Bir an önce iyileşmeyi bekliyorum." mesajını paylaştı.

"TEYAKKUZ SEVİYEMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in pazar günü bir tören sırasında görüştüğünü ve Esper’in bu haftaki yurt dışı seyahatinden önce yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını ifade etti.

Esper’in bugün de test yaptıracağını belirten Hoffman, Milley’in de bu sabah yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını kaydetti.

Bu sabah ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığına (STRATCOM) bağlı E-6B Mercury tipi nükleer silah uçaklarının Washington DC semalarında görülmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hoffman, “Savunma Bakanlığının teyakkuz seviyelerinde herhangi bir değişiklik yok. ABD ordusu ülkemizi ve menfaatlerimizi korumaya hazırdır. Silahlı kuvvetlerimizin harbe hazırlık veya kabiliyetlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bu duyurudan (Trump Kovid-19 testi) ulusal komuta ve kontrol yapımızda herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

E-6B uçaklarının rutin bir görev için bölgede olduğuna dikkat çeken Hoffman, Trump’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile söz konusu uçuşun “tamamen tesadüf” olduğunu dile getirdi.

KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.