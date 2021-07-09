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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Son siber saldırıların ardında Rusya’nın olduğu yönünde bilgi yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik son siber saldırıların Rusya yönetimi tarafından yönlendirilmiş olabileceği yönünde hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Son siber saldırıların ardında Rusya’nın olduğu yönünde bilgi yok

Bugün basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik son siber saldırıların Rusya yönetimi tarafından yönlendirilmiş olabileceği yönünde hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

“ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hacker gruplarına engel olmak için tedbirler alması gerektiğini ortaya koydu. REvil’in Rusya ve diğer ülkelerde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Rusya hükümetinin bu saldırıları yönlendirdiği yönünde ek veya yeni bilgilere sahip değiliz. Ayrıca onların tedbir alma yükümlülüğü olduğunu biliyor, buna inanıyoruz”

NE OLMUŞTU?

Daha önce hackerlerın, IT hizmetleri sunan küçük ve orta ölçekli en az 20 şirkete saldırdığı bildirilmişti. Saldırıların ardında, Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen REvil hacker grubunun olduğu öne sürülmüştü.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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