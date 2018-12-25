Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Trump, Erdoğan ile görüşmeye açık

Erdoğan ABD Başkanı Trump ile en son telefon görüşmesi yapmıştı. Fakat Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye açık.

TRUMP VE ERDOĞAN GÖRÜŞECEK Mİ? TRUMP VE ERDOĞAN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Trump ve Erdoğan arasında gerçekleşmesi muhtemel bir buluşmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan Trump gelecekte olması muhtemel bir buluşmaya açık." ifadeleri kullanılırken, görüşmeye dair herhangi bir tarih veya planın olmadığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP'I TÜRKİYEYE DAVET ETMİŞ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Türkiye'ye davet ettiğini belirtmiş, Trump'ın da bu davete sıcak bakarak 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

ERDOĞAN VE TRUMP EN SON NE ZAMAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

İki lider, resmi olarak en son Mayıs 2017 yılında Beyaz Saray'da bir araya gelmiş fakat bu ay Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde 50 dakikalık bir görüşme yapmıştı.

ERDOĞAN VE TRUMP EN SON NEDEN GÖRÜŞTÜ? ERDOĞAN VE TRUMP SURİYE İLE İLGİLİ NE KONUŞMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın şahsında tüm ABD halkının yeni yılını tebrik etti.Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN VE TRUMP'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ DETAYLARI

İki lider, Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kaldı. Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Suriye'deki gelişmeler dahil eşgüdümümüzü artırma konusunda mutabık kaldık." dedi.