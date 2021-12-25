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Beyaz Türkler ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında geçen Beyaz Türkler kim, kime denir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında kullandığı "Beyaz Türkler ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında geçen Beyaz Türkler kim, kime denir? İşte detaylar...

Beyaz Türkler ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında geçen Beyaz Türkler kim, kime denir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep konuşması esnasında kullandığı "Beyaz Türkler" ifadesi, vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sosyal medya platformu olan Twitter'da da gündem olan bu ifadenin neyi temsil ettiği merak edildi. Haberimizde, Beyaz Türkler ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında geçen Beyaz Türkler kim, kime denir? sorularının yanıtlarına yer verdik.

Beyaz Türkler ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında geçen Beyaz Türkler kim, kime denir?

BEYAZ TÜRKLER NE DEMEK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA GEÇEN BEYAZ TÜRKLER KİM, KİME DENİR?

Siyasi tartışmalarda sık sık rastlanılan "Beyaz Türkler" ifadesi, Türkiye’deki şehirli seçkin sınıfı tanımlamak için kullanılır. Beyaz Türkler ifadesi, kendisini aydın ve ilerici olarak adlandıran bir kısım asker-sivil bürokratlar ve aydınları kapsar.

Daha çok batıyı örnek alan ve seküler yaşam tarzını hayata geçiren bu kesim için, "Beyaz Türkler" ifadesini literatüre Nilüfer Göle kazandırdı.

Kendilerini hiyerarşide en üstte görünenlerden olarak belirleyen kesim, ülkenin ekonomik kaynaklarını direkt olarak (yönetim veya sahiplik ilişkisi üzerinden) (siyasi ilişkiler ve bağlantılar) elinde bulundurur.

Ak Parti dönemi itibarıyla etkisi azalan kesimdir.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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