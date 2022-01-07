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Beyazıt Karataş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Beyazıt Karataş'ın biyografisi

İnternette Beyazıt Karataş'ın kim olduğu araştırılıyor. Biz de haberimizde bu içeriği yer verdik. Peki, Beyazıt Karataş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Beyazıt Karataş'ın biyografisi...

Beyazıt Karataş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Beyazıt Karataş'ın biyografisi

Katıldığı televizyon programlarında görüşleriyle dikkatleri üzerine çeken Beyazıt Karataş arama motorlarında araştırılıyor. Bu bağlamda, Beyazıt Karataş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Beyazıt Karataş'ın biyografisi haberimizde...

Beyazıt Karataş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Beyazıt Karataş'ın biyografisi

BEYAZIT KARATAŞ KİMDİR?

66 yaşındaki Beyazıt Karataş 13 Kasım 1956'da Tokat'ta hayata gözlerini açmıştır. Karataş aslen Erzurum-Aşkale'lidir.

Tümgeneral unvanına sahip olan Beyazıt Karataş; ilkokul ve ortaokul öğrenimini Tokat Almus'ta görmüştür. 1973 yılında İzmir Hava Lisesi'nden, 30 Ağustos 1976 tarihinde ise Hava Harp Okulu'nundan mezun olarak Teğmen çıkmıştır.

Beyazıt Karataş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Beyazıt Karataş'ın biyografisi

1978 yılında Pilot Eğitimi'ni tamamlayan Tümgeneral KARATAŞ; askeri kariyeri boyunca 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı-Konya 132'inci Filo K.lığı, 1979 yılında da Kol Uçucusu olarak 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı-Bandırma 161'inci Filo K.lığında görevlerde bulunmuştur.

Beyazıt Karataş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Beyazıt Karataş'ın biyografisi

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş1986 yılında girdiği Hava Harp Akademisi'nden 1988, Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden 1992 yılında mezun olmuş ve 1988-1992 yılları arasında 5'inci Ana Jet Üs K.lığı-Merzifon'da Üs Eğitim ve Üs Harekat Subaylığı ile 152'nci Filo K.lığında Kol Komutanlığı, görevlerinde bulunmuştur.

TSK kademelerinde birçok görevde yer alan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ekranlarda gündemi değerlendirmekte ve yorumları ile merak edilen konulara ışık tutmaktadır.

 

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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