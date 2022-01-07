Katıldığı televizyon programlarında görüşleriyle dikkatleri üzerine çeken Beyazıt Karataş arama motorlarında araştırılıyor. Bu bağlamda, Beyazıt Karataş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Beyazıt Karataş'ın biyografisi haberimizde...

BEYAZIT KARATAŞ KİMDİR?

66 yaşındaki Beyazıt Karataş 13 Kasım 1956'da Tokat'ta hayata gözlerini açmıştır. Karataş aslen Erzurum-Aşkale'lidir.

Tümgeneral unvanına sahip olan Beyazıt Karataş; ilkokul ve ortaokul öğrenimini Tokat Almus'ta görmüştür. 1973 yılında İzmir Hava Lisesi'nden, 30 Ağustos 1976 tarihinde ise Hava Harp Okulu'nundan mezun olarak Teğmen çıkmıştır.

1978 yılında Pilot Eğitimi'ni tamamlayan Tümgeneral KARATAŞ; askeri kariyeri boyunca 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı-Konya 132'inci Filo K.lığı, 1979 yılında da Kol Uçucusu olarak 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı-Bandırma 161'inci Filo K.lığında görevlerde bulunmuştur.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş1986 yılında girdiği Hava Harp Akademisi'nden 1988, Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden 1992 yılında mezun olmuş ve 1988-1992 yılları arasında 5'inci Ana Jet Üs K.lığı-Merzifon'da Üs Eğitim ve Üs Harekat Subaylığı ile 152'nci Filo K.lığında Kol Komutanlığı, görevlerinde bulunmuştur.

TSK kademelerinde birçok görevde yer alan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ekranlarda gündemi değerlendirmekte ve yorumları ile merak edilen konulara ışık tutmaktadır.