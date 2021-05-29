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Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi kim? Lavin Ay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün herkesten sakladığı ilişkisi ortaya çıktı. Peki Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi kim? Lavin Ay kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabı haberimizde

Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi kim? Lavin Ay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Magazin gündemine bomba gibi düşen habere göre Beyazıt Öztürk kendisinden yaşça küçük olan Lavin Ay ile aşk yaşıyor. Bu haberin ardından herkes Lavin Ay'ın kim olduğunu merakla araştırmaya başladı. Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi kim? Lavin Ay kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN SEVGİLİSİ KİM? LAVİN AY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ekranların sevilen ismi ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı ortaya çıktı. Uzun süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü şovmen bu defa sosyal medyadan kaçamadı. Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi. İddiaya göre Lavin Ay adında Azeri bir güzel Öztürk'ün evinde kalıyor.

Beyazıt Öztürk'le aşk yaşadığı iddia edilen, Lavin Ay'ın 24 yaşındadır. Moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren Lavin Ay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşuyor. Lavin Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi kim? Lavin Ay kimdir, nereli, kaç yaşında?

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