Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Lavin Ay'ın biyografisi...

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, uzun süredir çizgisinden çıkmadığı yalnızlığını Azerbaycanlı güzel Lavin Ay ile bozdu. İddiaya göre ilişkilerini magazinden uzak yaşayan çifti, Lavin Ay ele verdi. Azerbaycanlı güzelin Öztürk'ün evinden fotoğraflar paylaşması sonucu aşkları resmen kanıtlanmış oldu. Bunun ardından "Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları da beraberinde geldi. İşte, Lavin Ay'ın biyografisi...

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN SEVGİLİSİ LAVİN AY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, LAVİN AY'IN BİYOGRAFİSİ...

Beyazıt Öztürk ile aşk yaşadığı paylaşımlarıyla ortaya çıkan Lavin Ay, 1996 doğumlu olduğu biliniyor. Azeri güzel, moda ve güzellik sektöründe çalışmalarını devam ettiren Ay, iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri alıyor.

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