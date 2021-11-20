Leicester City 0 - 3 Chelsea | Maç sonucu, özetiDoğal gaz faturalarını düşürmek isteyenlere altın tavsiyeler! Yapmazsanız faturanız yüzde 30 daha fazla gelebilirBeyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Lavin Ay'ın biyografisi...İstanbul Pendik'te psikolojik sorunları olan kişi kendini eve kilitledi, apartmanı yakmaya çalıştı! Özel harekat polisleri müdahale ettiBeyazıt Öztürk durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Ünlü komedyen gönlünü Azerbaycanlı güzel Lavin Ay'a kaptırdı!Akataş Hatayspor 3 - 1 Fraport TAV Antalyaspor | Maç sonucu, özetiBB Erzurumspor 3 -2 Beypiliç Boluspor | Maç sonucu, özetiGiresunspor - Yeni Malatyaspor maçı izle | Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkiMedipol Başakşehir - Sivasspor canlı izle | Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik’te "bitiremediği projeleri" Kartal Belediye Başkanıyla inceledi! Pendikliler tepki gösterdi
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Lavin Ay'ın biyografisi...

Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Lavin Ay'ın biyografisi...

Beyazıt Öztürk ile iddia edilen aşklarını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla ele veren Lavin Ay'ın kim olduğu merak konusu oldu. Bunun ardından "Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. İşte, Lavin Ay'ın biyografisi...

Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Lavin Ay'ın biyografisi...

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, uzun süredir çizgisinden çıkmadığı yalnızlığını Azerbaycanlı güzel Lavin Ay ile bozdu. İddiaya göre ilişkilerini magazinden uzak yaşayan çifti, Lavin Ay ele verdi. Azerbaycanlı güzelin Öztürk'ün evinden fotoğraflar paylaşması sonucu aşkları resmen kanıtlanmış oldu. Bunun ardından "Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları da beraberinde geldi. İşte, Lavin Ay'ın biyografisi...

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN SEVGİLİSİ LAVİN AY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, LAVİN AY'IN BİYOGRAFİSİ...

Beyazıt Öztürk ile aşk yaşadığı paylaşımlarıyla ortaya çıkan Lavin Ay, 1996 doğumlu olduğu biliniyor. Azeri güzel, moda ve güzellik sektöründe çalışmalarını devam ettiren Ay, iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri alıyor.

{TITLE_STRIP}Beyazıt Öztürk durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Ünlü komedyen gönlünü Azerbaycanlı güzel Lavin Ay'a kaptırdı!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT