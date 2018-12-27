Beyhan Saran Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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BEYHAN SARAN KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.??.1939
Beyhan Saran kaç yaşında : 79
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu,Dublaj Sanatçısı
Beyhan Saran doğum yeri : Kars
BEYHAN SARAN BİYOGRAFİSİ
Beyhan Saran, 1939 yılında Kars’da doğmuştur. Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur.
Beyhan ervatuarından 1958yılında mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1977 yılında “Sırça Kümes” adlı televizyon filminde oynadı.
1993-1999 yılları arasında yayınlanan “Ferhunde Hanımlar” adlı dizide Beyhan Saran Ferhunde Hanım karakterini canlandırırken diğer rollerde ise Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Tamer Karadağlı, Meral Niron, Ayşenil Şamlıoğlu, Simge Selçuk, Hatice Aslan, Turgay Tanülkü, Hülya Gülşen Irmak, Volkan Ünal oynadı.
2000 - 2009 yılları arasında “Bizim Evin Halleri” dizisinde Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu, Ayşenil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, Nusret Çetinel ile birlikte rol aldılar.
2003 yılında “Yuvadan Bir Kuş Uçtu” adlı dizide Levent Ülgen, Tülay Günal, Adviye Öztürk, Beyhan Saran, Ergün Uçucu, Tomris Çetinel, Ali Hürol ile birlikte rol aldılar.
Beyhan Saran 1949 yılında evlendiği ilk eşi tiyatrocu Ekmel Hürol’dur (d.1926- ö.1999). Boşandı. Bu evliliğinden tiyatrocu Ali Hürol (d.1950) adında bir oğlu vardır.
Daha sonra Baykal Saran ile evlenen Beyhan Saran, Baykal Saran’ın 28 Temmuz 2006 yılında ölümüne kadar evli kaldı.
Ödülleri :
2008 - 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü - Yaşamı Boyunca Tiyatro Dalında Başarılı Çizgisini Sürdürmüş Tiyatro Sanatçısı ödülü
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
1996 - Ana (oyun) : Karel Çapek - Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 - Kuvvai Milliye Destanı : Nazım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 - Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - Ankara Devlet Tiyatrosu
1989 - Sokollu : Yılmaz Karakoyunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 - Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu
1982 - Daha Dün Gibi : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979 - Kırmızı Sokağın Suzan'ı : Erdoğan Aytekin - Ankara Devlet Tiyatrosu
1978 - Güneşin Çocukları : Maksim Gorki - Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1975 - Pas Pas (oyun) : İon Baişeu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - Bu Hesapta Yoktu : Nikolay Ostrovskiyl - Ankara Devlet Tiyatrosu
1971 - Batak (oyun) : Galip Güran - Ankara Devlet Tiyatrosu
1966 - Ecinliler : Fyodor Dostoyevski Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu
1961 - Ocak (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1960 - Kanaviçe (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1960 - İkiz Kardeşim David : Roger Mac DougallTed Allan - Ankara Devlet Tiyatrosu
1959 - Şerefinize Çin Çin : François Billetdoux - Ankara Devlet Tiyatrosu
1959 - Felsefe Doktoru : Branislav Nušić - Ankara Devlet Tiyatrosu
1958 - Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu
Filmleri ve dizileri:
2008 - Mustafa (Seslendirme) (Sinema Filmi)
2003 - Yuvadan Bir Kuş Uçtu (TV Dizisi)
2000 - 2009 - Bizim Evin Halleri (Nemide Ulusoy) (TV Dizisi)
1993 - 1999 - Ferhunde Hanımlar (Ferhunde Hanım) (TV Dizisi)
1990 - Hayırlı Bir Konu (Anne) (TV Dizisi)
1989 - Ah Ana, (TV Dizisi)
1985 - Parmak Damgası (Aliye Rona Seslendirmesi) (TV Dizisi)
1981 - Şahin Tepesi (Jane Wyman Seslendirmesi) (TV Dizisi) (Bölüm)
1977 - Sırça Kümes (Amanda Wingfield) (TV Filmi)
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