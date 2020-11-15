Beyin ameliyatı geçirmiş çocuk işçiye şiddet uygulamıştı! Adliyeye sevk edildi

Kağıthane Talatpaşa'daki bir fabrikada tekstil atölyesi sahibi Y.B.'nin 11 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki çocuk işçiye şiddet uyguladığı anların görüntüleri üzerine polis ekipleri iş yeri sahibi ve videoyu çeken kişiyi gözaltına aldı ardından ifadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KESİKLER OLUŞMUŞ

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre 11 yıl önce 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren bugün 15 yaşındaki Enes Y. çalıştığı tekstil atölyesi sahibi Y.B.’nin şiddetine maruz kalmış ve Enes Y.’nin elinde, kollarında kesikler oluşmuştu.

AİLE DARP RAPORU ALDI

Konunun haberlere yansımasının ardından hareket geçen ekipler, mağdur Enes Y.’nin evine gelerek babasıyla konuştu. Baba oğlunun 1,5 yıldır atölyede çalıştığını ve iş yeri sahibi Y.B.’nin oğlunu darp ettiğini ve videoya kaydettiğini söyledi. Mağdur Enes Y. ekipler kontrolünden hastaneye götürülerek darp raporu alınarak, işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde çocuğu darp eden iş yeri sahibi Y.B. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.