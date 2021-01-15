Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli EDHO'ya geri dönüyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlara dönen Ali Sürmeli geçtiğimiz Eylül ayında beyin kanaması geçirmişti.

Rahatsızlığının ardından setlere ara veren Sürmeli'den güzel haber geldi. Yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun haftaya ekrana gelecek 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni bölümde yer alacağı öğrenildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Ali Sürmeli, geçtiğimiz eylül ayında evinde rahatsızlanıp kusmaya başlamış ve hemen sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve apar topar ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yürüyüş yaparken objektiflere takılan 61 yaşındaki Ali Sürmeli, "İki operasyon geçirdim. Yeniden doğdum, yürüme çağındayım" şeklinde konuşmuştu.

Sağlığının iyi olduğunu belirten Sürmeli, "Patlıcan ağırlıklı besleniyorum. Hastanedeyken de patlıcan ağırlıklı yemekler yedim" açıklamasını yapmıştı.