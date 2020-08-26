Beyin Nedir? Hakkında Bilmediğimiz Şaşırtıcı Gerçekler

Beynimiz nasıl çalışır, beyin düşüncelerimizi , duygularımızı ve hareketlerimizi kontrol eden organımıza denir.

Beyin; kafatasının içinde beyin zarı ile örtülü, iki yarımküre biçiminde, sinir kütlesinden oluşan duyu ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organdır. “Beyin nedir” sorusunun sözlükteki karşılığı bu cümledir. Ama biliyoruz ki; beyni birkaç kelimeyle açıklamak imkansızdır. Yıllardır incelenen ve günümüzde de birçok çalışma ve incelemeye konu olan beyin, halen gizemini korumaktadır. Jöle kıvamında, aynı harita gibi birçok girinti ve çıkıntılı yapısı olan yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki bu organ, nasıl oluyor da hem vücudumuzu yönetip , hem de kişiliğimizi oluşturuyor?

İnsanları, hayvanlardan ayıran esas organdır beyin. Hayvanlarda beyin, doğmadan önce gelişiminin çoğunu tamamlar. Aynen bir tayın doğumdan hemen sonra ayağa kalkıp yürümeye çalışması gibi, hayvanlar beyinleri zaten programlanmış ve hazır halde doğarlar. İnsanlar da ise bu gelişim yıllarca sürmektedir. Biz insanların, doğduğumuzda sahip olduğumuz bir takım reflekslerimiz (arama refleksi, emme refleksi, yakalama refleksi) bile hayata tek başına tutunabilmemiz için yeterli değildir.

Beynimiz nasıl çalışır, vücudumuzun çeşitli noktalarından beynimize saniyede milyonlarca kez sinyal ve ileti gitmektedir. Beyin de bunları nöronlar aracılığıyla değerlendirip, ayrıştırıp, bellekte bulunan eski bilgilerle karşılaştırıp, nöronlar arası yeni bağlantılar kurarak gerçekleştirir. Bu da genel olarak hareket etme, işitme, görme ya da düşünme şeklinde gerçekleşmektedir. Beynimiz nasıl çalışır, sorusunun anlaşılabileceği anlamdaki cevabı genel anlamda bu çalışma sisteminde, döngüsünde gerçekleşmektedir.

Tedavisel Beyin Haritalaması Nedir ?



Birkaç çeşit beyin haritalaması yöntemi vardır . Birisi biyoelektrik haritalama diğeri beyindeki kan dolaşım durumunun haritalanması olarak geçen fonksiyonel MR ‘ dır ve PET diye adlandırılan beyindeki glikoz tüketimi ile ilgili , oksijen kullanımı ile ilgili birçok beyin haritalaması vardır . Beyin görüntüleme yöntemleri eskiye oranla teknolojinin de etkisi ile gelişme göstermiştir . Beynin sadece yapısal ve anatomik durumu değil fonksiyonel durumunu da haritalama yöntemi ile görebiliyoruz .

Beyin Taramasına Niçin Gerek Duyarız ?



Beynimiz nasıl çalışır, şu anda ki birçok rahatsızlığın sebebinin beyinsel kaynaklandığını gösteren bilgiler vardır . Nörodejeneratif hastalık olarak bilinen yani beyinde doku hasarı oluşturan hastalık olarak bilinen Alzheimer gibi otizm gibi Parkinson gibi hastalıklarda beynin hangi bölgesi nasıl çalışıyor tarzında demans ve yaşlanma ile ilgili fikir vermektedir . Diğeri nöropsikiyatrik hastalıklarda şizofreni , depresyon OKB( Obsesif Konpülsif Bozukluğu ) gibi psikiyatrik hastalıklarda da beyin görüntülemesi alarak kullanabiliyor . Bunlar biyobelirteç olarak kullanılıyor . Psikolojik hastalıklarda yani beyinsel hastalıklarda ölçülebilirlik ihtiyacı vardı ve bu ihtiyacı beyin haritalaması karşılıyor . Tanısal ve tedavisel amaçlı beyin haritalaması vardır. Beynimiz nasıl çalışır, tedavisel amaçlı beyin haritalamasında prognostik dediğimiz yani hastalık seyrini takip etme amacı vardır .

Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Şizofreni , Depresyon Gibi Hastalıklarda Tarama Testi Gibi Mi Yoksa

Tanı Testi Gibi Mi Yardım Verilir ?



Beynimiz nasıl çalışır, tanı tedaviye dirençli durumlarda mesela yeni başlayan depresyon gibi durumlarda beyin haritalaması gerekli değildir özel bir durum varsa o başkadır . Tedaviye dirençli bir durumsa , kişinin beyni ilaçlara cevap vermiyorsa bu durumlarda kişinin beyin fonksiyonunu ölçmek için beyinde anormal potansiyel var mı ? sağ ve sol beyin düzgün bir şekilde çalışıyor mu ? diye bakılır .

Alzheimer Gibi Hastalıklarda Beyin Görüntüleme Yöntemi İle Hastalık Başlamadan Önce Teşhis Konulabilir Mi ?

Prediktif değer değimiz önceden tahmin edici , öngörücü özelliği de vardır bu yöntemlerin . Basit bir unutkanlığın Alzheimer başlangıcı olup olmadığını anlamak için beyin check-up ı yapılır ve bu beyin check-up ı fonksiyonel görüntülemenin bir parçasıdır.

alıntıdır.