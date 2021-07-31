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  3. Beyin ölümü gerçekleşen Kübra'nın organları, 5 kişiye umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen Kübra'nın organları, 5 kişiye umut oldu

Balıkesir'de kaza sonucu hastaneye kaldırılan Kübra Aydoğmuş'un beyin ölümü gerçekleşti. Kübra Aydoğmuş'un bağışlanan organları, 5 kişiye hayat olacak.

Beyin ölümü gerçekleşen Kübra'nın organları, 5 kişiye umut oldu

Bandırma ilçesinde 4 gün önce talihsiz bir şekilde trafik kazası geçiren ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Aydoğmuş. Yoğun bakım ünitesinde hayata döndürülmeye çalışıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen gece beyin ölümü gerçekleşen Aydoğmuş'un ailesi ile görüşen Organ Nakli Birimi, ailenin onayını aldı.

Beyin ölümü gerçekleşen Kübra'nın organları, 5 kişiye umut oldu

ORGANLARI 5 HASTAYA NAKLEDİLECEK 

Kübra Aygörmüş'ün karaciğeri, böbrek ve korneaları 5 hastaya nakledilecek. Hemen nakil operasyonuna başlayan ekip, Aygörmüş'ün karaciğer, böbrek ve kornealarını nakil için başarılı bir şekilde aldı. Alınan Karaciğer ve kornealar Bursa Uludağ Üniversitesinde nakil bekleyen 2 hastaya, böbrekler ise yine Bursa'daki Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesinde nakil bekleyen diğer hastalara gönderildi.

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