Beyin Omurilik Sıvısı ne demek, TDK'ya göre Beyin Omurilik Sıvısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beyin omurilik sıvısı ne demek? Beyin omurilik sıvısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beyin omurilik sıvısı kelimesi. Peki beyin omurilik sıvısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beyin omurilik sıvısı nedir, beyin omurilik sıvısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEYİN OMURİLİK SIVISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beyin omurilik sıvısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre beyin omurilik sıvısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Örümceksi zarla ince zar arasındaki boşlukta bulunan beyinle omuriliği çepeçevre saran sıvı

