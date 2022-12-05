Beykoz Çavuşbaşı eski Belediye Başkanı Osman şimşek kazada eşini kaybetti

Osman E. (25) idaresindeki 06 BJC 168 plakalı pikap, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 43. kilometresinde Nazlı B'nin (27) kullandığı 06 BA 0082 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ.

Osman Şimşek yönetimindeki 34 CHS 602 plakalı cip de kazanın ardından sol şeritte duran pikapla çarpıştı.

KAZADA ESKİ ÇAVUŞBAŞI BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ŞİMŞEK EŞİNİ KAYBETTİ

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı eski Çavuşbaşı Belde Belediye Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Şimşek'in eşi Asiye Şimşek'in (59) hayatını kaybettiği kazada, sürücüler Şimşek ve Osman E. ile pikapta bulunan Hatice E. (24) ve Mehmet Efe E. (2) yaralandı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Çavuşbaşı eski Belediye Başkanı Osman Şimşek'in kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.