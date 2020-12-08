Beykoz'da ATM'lere saldırıp çekiç ile tek tek parçaladı

Kavacık'ta neden öfkelendiği bilinmeyen bir vatandaş eline aldığı çekişle ATM'leri tek tek kırdı. Maskesiz vatandaş soğukkanlı bir şekilde ATM'leri çekişle parçaladı ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Beykoz Kavacık’ta bulunan ATM’ler bir vatandaş tarafından çekiçle parçalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önündeki ATM'leri bir şahıs elindeki çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansırken, 5 ATM’nin de zarar gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.