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  3. Beykoz'da ATM'lere saldırıp çekiç ile tek tek parçaladı

Beykoz'da ATM'lere saldırıp çekiç ile tek tek parçaladı

Beykoz Kavacık'ta bir vatandaş çekişle ATM'lerin önüne gelerek sırayla tüm bankamatikleri parçaladı. Kimliği belirsiz vatandaşın yaptığına kimse anlam veremedi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavacık'ta neden öfkelendiği bilinmeyen bir vatandaş eline aldığı çekişle ATM'leri tek tek kırdı. Maskesiz vatandaş soğukkanlı bir şekilde ATM'leri çekişle parçaladı ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. 

Beykoz Kavacık’ta bulunan ATM’ler bir vatandaş tarafından çekiçle parçalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önündeki ATM'leri bir şahıs elindeki çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansırken, 5 ATM’nin de zarar gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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