Beykoz'da tırtıl istilası, vatandaşı canından bezdirdi! Korkudan cam bile açamıyorlar

İstanbul Beykoz'da bulunan Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Ekili ürünlere zarar veren tırtıllar, mahalleyi sardı. Vatandaşlar, tırtıldan kurtulmak için bahçelerini ilaçlamaya başladı.

AĞAÇLARI KURUTTULAR

Yaklaşık bir aydır tırtıllarla mücadele eden mahalle sakinleri, evlerin duvarlarının tırtıllarla kaplandığını söylüyor. Öte yandan bölgede bulunan ağaçlar da tırtıllar tarafından sarılmış durumda. Yaprakları yiyen tırtıllar ağaçların da kurumasına neden oldu. Tırtıl kozalarının örümcek ağı gibi ağaçları sardığı görülürken, tırtıllar ağaçların ardından ekinlere dadandı.

"BAHÇELERİ İLAÇLAMAYA BAŞLADIK"

Bahçeleri ilaçladıklarını söyleyen mahalle muhtarı Yüksel Kılıç, "O ilaçlardan biz aldık, kullanmaya başladık. Bin lira ile 1500 lira arası fiyatı olan bir ilaçlama makinesi aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aracı bir bölgeye geldi, o bölgeyi de ben analiz ettim, ilacın tesir edip etmediği konusunda. Fazla da tesir etmedi yani. Ben kendi ilacımı kendim yapayım diye yola çıktım" dedi.

Mahallede yaşayan Hüseyin Öztürk ise, "Ağaçları kurt sardı. Kiraz ağacı, erik ağacı, fındık ağacı, hepsinde var yani şu anda. Bir ay falan oldu, felaket oldu yani, o zamana kadar olsa da gözükmüyordu, şu anda felaket gözüküyor. Evlere girmiyor ama evlerin çevresinde, erik ağaçlarında, her şeyde var, lahana da falan" açıklamasını yaptı.

"EVRİN DUVARLARINI SARDILAR"

Hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken ve bahçesini, evinin duvarlarını tırtıl saran Fatma Kılıç, "Bizim bu duvarları hep bembeyaz kurt sarıyor. Camı, kapıyı açamıyorum. Kurtlar yedi bizi, bir şey başaramıyoruz. Hortumla su tutuyorum, araba fırçalarıyla yere döküyorum, elimden geldiği kadar bir şeyler yapıyorum. Elbise yıkıyorum, asıyorum balkona, topluyorum hep kurt" diye konuştu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİSİ"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Murat Kapıkıran ise, "İklim değişikliğinin etkisiyle dünyada çeşitli bölgelerde bulunan çeşitli canlı türlerinin farklı bölgelerdeki uygun ekolojik şartlar nedeniyle uzun yıllar içerisinde göç ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle fındık zararlısı olan Amerikan beyaz kelebeğinin Türkiye'ye gelişi. İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde görülmeye başlanan bu tırtıl sorunu aslında kısmen iklim değişikliğinin etkisiyle, uygun hava koşullarının dar bir zaman aralığına sıkışmasıyla çok yaygın bir popülasyon görüldüğünü söyleyebiliriz" dedi.