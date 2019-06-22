23 Haziran Beylikdüzü seçim sonuçları merakla araştırılıyor. 23 Haziran 2019 tekrarlan İstanbul seçimleri için vatandaşlar oylarını kullanmak için seçim sandığına gitti.

23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimleri için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarıştı. Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer aldı. Bu bağlamda vatandaşlar 4 + 17 adaydan birine oyu kullandı. Beylikdüzü’nde Oyunu kullanan herkes gözlerini seçim sonuçları na gözü çevirdi. Peki Beylikdüzü’nde kim önde, Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte Beylikdüzü seçim sonuçları 23 Haziran 2019

Beylikdüzü seçim sonuçları 23 Haziran 2019 - Beylikdüzü İBB seçim sonuçları

23 Haziran 2019 Beylikdüzü seçim sonuçları henüz açıklamadı. Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasakları kaldırmasıyla seçim sonuçlarını açıklayacak. Sonuçlar açıklanır, açıklamanmaz Bölge Gündem Haber, ekibi seçim sonuçlarını canlı olarak buradan değerli okuyucularına aktaracak.

Beylikdüzü Açılan Sandık oranı: %0

Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım: %0 (AK PARTİ & MHP)

Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu: %0 (CHP & İYİ PARTİ)

Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar: %0

Diğer Adaylar: %0

Beylikdüzü Seçim sonuçları Anadolu Ajansı’nın açıkladığı rakamları yansıtmaktadır.

İSTANBUL GENELİ SEÇİM SONUÇLARI - 23 HAZİRAN 2019

Burada İstanbul geneli tüm ilçelerin toplam sonucu yer alacaktır. Yukarıdaki sonuçlar adaylara ilçeden gelen oyları yansıtmaktadır.

İstanbul Açılan Sandık oranı: %0

Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım: %0 (AK PARTİ & MHP)

Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu: %0 (CHP & İYİ PARTİ)

Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar: %0

Diğer Adaylar: %0

31 MART 2019 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

EKREM İMAMOĞLU: %48.77 ile 4.169.765 OY

BİNALİ YILDIRIM: %48.55 ile 4.156.036 OY

EKREM İMAMOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM ARASINDAKİ SON GÜNCEL FARK: 13.769 OY

2014 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 47,9

CHP: % 40,1

HDP: % 4,8

MHP: % 4

SP: % 1,4

2009 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 44,20

CHP: % 37,00

MHP: % 5,10

SP: % 4,90

DTP: % 4,60

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN ORC'NİN ANKET SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı doğrultusunda İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yenileniyor. Bu bağlamda bir çok anket şirketi seçim sonuçları yayınlıyor. Araştırma şirketlerinin önde gelenlerinden ORC araştırma şirkete bir araştırma gerçekleştirdi.

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık şirketi tarafından yapılan ankete göre AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım seçim yarışını önde götürüyor.

Söz konusu anket 12-14 Haziran tarihleri arasında yüz yüze yapılan mülakatlar sonucunda yapıldı.

ORC'ye göre:

Binali Yıldırım'ın oy oranı %48.3,

Ekrem İmamoğlu %47.7,

Diğer adayların oy oranı %0.6

kararsızların oy oranı ise %3.4.

23 Haziran İstanbul Seçimlerinde İttifak Devam Ediyor

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde de ittifaklar devam etti. Bu bağlamda AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti Millet İttifakı olarak belediye başkan adayları ile seçime girdi. Saadet partisi ise herhangi bir ittifata yer almayarak kendi adayı ile seçime katıldı.

İstanbul seçimleri neden yenilendi?

2018’de seçim kanununda yapılan değişiklik ile sandık kurulu başkanları ve kurulun en az bir üyesinin kamu görevlisi olma (askeri personel olmama) şartı getirildi.

Buna göre ilçelerin mülki idareleri (kaymakamlık ve valilik) o ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesini ilçe seçim kurullarının talebi üzerine teslim etmektedir.

İlçe seçim kurulları da bu liste üzerinden kura ile sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üyesi ataması yapmaktadır.

Ancak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da kanunun bu hükmü açıkça ihlal edildi.

İstanbul’da 31.280 sandık bulunmaktadır bu da 31.280 devlet memuru sandık kurulu başkanı ve 31.280 tane memur üye demektir.

YSK’nın tespitlerine göre İstanbul seçimlerinde görevlendirilen 6.644 kişinin sandık kurulu başkanı ve 13.098 sandık kurulu üyesi olması kanunen yasaktır.

OY SAYIMINDAKİ USULSÜZLÜK

İtanbul seçimlerinde sandık kurullarının hazırlamış olduğu 31.280 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvellerinin 5.388 tanesi mühürsüz, 694 tanesi imzasız, 214 adeti boş, 498 adeti eksik, 919 adetinde rakam belirtilmemiş, 1.135 adetinde sayı eksikliği tespit edilmiştir.

YSK'NIN SEÇİMLERİ YENİLEME KARARI

YSK; itiraz konusu edilen hem “sandık başkanları ve sandık kurulu memur üye” konusundaki hem de “oy sayım ve döküm cetvellerine” ilişkin usulsüzlükleri tespit etmiş bu 2 tespitten sonra

Kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin “kayıp olduğunu ve YSK sistemine boş olarak işlendiğini” tespit etmiştir.

Yine kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üyesi atanan 101 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin imzasız mühürsüz ve yazıları eksik olarak YSK sistemine işlendiğini tespit etmiştir.

Kanunun aradığı 2 konuda usulsüzlük yapılan sandık sayılarının toplamı 123’tür, bu sandıklardaki toplam oy sayısı ise yaklaşık 42.000 oy pusulasıdır.

YSK, hem sandık kurulu başkanı ve memur üyesi kanunsuz atanan hem de oy sayım ve döküm cetveli olmayan ya da boş olan 123 sandıktaki yaklaşık 42.000 oy pusulasının kontrol ve denetiminin yapılamayacağından dolayı şüpheli hale geldiğine hükmetmiştir.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde adaylar arasındaki oy farkının 13.729 olması, denetlenemez ve kontrolü sağlanamaz yaklaşık 42.000 şüpheli oy pusulasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin sonucunu doğrudan etkileyeceğine hükmetmiş ve seçimin yenilenmesine karar vermiştir.

Görüldügü gibi YSK sadece “sandık başkanları ve sandık kurulu memur üye” konusundaki kanunsuz atamaları ya da “oy sayım ve döküm cetvellerine” ilişkin usulsüzlükleri ayrı ayrı değerlendirmemiş ya da yeterli bulmamış kanuna aykırı 2 önemli usulsüzlüğün birarada olduğu sandıkları tespit etmiş ve bu sandıkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine etki edip etmeyeceğini değerlendirerek sonuçta yaklaşık 42.000 denetlenemez ve kontrol edilemez süpheli oy pusulasından dolayı seçimin yenilenmesine karar vermiştir.

NEDEN SADECE İSTANBUL SEÇİMLERİ YENİLENİYOR?

Bu konuyu da adım adım anlatmakta fayda vardır;

YSK gündemine sadece itiraz edilen konuları almaktadır.

AK Parti’nin itiraz ettiği hususlar İstanbul Büyükşehir Belediye ve Büyükçekmece Belediye seçimlerine yöneliktir. MHP’nin de itiraz ettiği husus ise Maltepe İlçe Belediye seçimidir. Dolayısı ile YSK’nın inceleyeceği ve hakkında karar vereceği seçimler bu 3 seçimdir diğer ilçeler veya muhtarlıklar hakkında itiraz olmadığı için YSK’nın bu konuda bir değerlendirmesi yasal olarak söz konusu değildir.

YSK’nın karar verme sürecinde belirleyici olan en önemli husus “kanuna aykırı 2 usulsüzlüğün birarada yaşandığı” sandıklardır. Bu 2 usulsüzlüğün birarada yaşandığı sandık sayısı Maltepe’de 1 sandık, Büyükçekmece’de ise bu şekilde bir sandık bulunmamaktadır. Bundan dolayı Maltepe ve Büyükçekmece İlçe Belediye seçimleri yenilenmemiştir.

Ayrıca bunların haricinde YSK’nın ara kararı gereğince 22 ilçede 57 sandıkta yapılan oy sayımları sonrasında Gaziosmanpaşa, Başaksehir ve Avcılar ilçelerinde 4 sandıkta kanunen bulunması gereken sandık seçmen listesi, oy sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Hem “Sandık başkanları ve sandık kurulu memur üye” konusundaki hem de “oy sayım ve döküm cetvellerine” ilişkin usulsüzlüğün beraber yaşandığı 123 sandığın ilçelere göre dağılımı tabloda sunulmaktadır.

İstanbul’da seçim sırasında zarflara konulan 4 pusula vardır:

1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi pusulası

2. İlçe Belediye Başkanlığı seçimi pusulası

3. İlçe Belediye Meclisi üyeleri seçimi pusulası

4. Muhtarlık seçimi pusulası

YSK, değerlendirmelerini itirazlar doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

YSK, itiraz sonucunda usulsüzlük tespit etmisse bu usulsüzlüğün seçim sonuçlarına etki edip etmeyeceğine bakmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye ve 2 ilçe belediyeye dönük “kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üye belirlenmesi” ve bu kanunsuz şekilde oluşturulan sandık kurullarının “oy sayım ve döküm cetvellerini boş, eksik veya imzasız hazırlaması” itirazlarını değerlendiren YSK 123 sandıkta yaklaşık 42.000 süpheli oy tespit etmiştir.

İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen bu 42.000 süpheli oy iki aday arasındaki farkın 13.729 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür. Bundan dolayı YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesine karar verirken ilçe belediye seçimlerini yenilememiştir.

23 Haziran İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Kimdir?

nali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan Refahiye’de dünyaya geldi. Baba adı Dursun, anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasında İsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) bağlı Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bu görevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu. 1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

1999-2002 yılları arasında gemi işletmeciliği ve armatörlük yaptı.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevini sürdürdü.

Bakanlık görevleri sırasında gerçekleştiği önemli projelerden bazıları:

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol yapılması

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan Osman Gazi Köprüsü

1.213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9.350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15’lik büyüme

Ayrıca Avrupa ve Asya kıtaları arasında uluslararası ulaşım için hizmet verecek çok önemli projelerden biri olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu ve Karadeniz Sahil Yolu projeleri de görevi sırasında gerçekleştirildi. Bakanlıkları esnasında, Bilgi Toplumu vizyonu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında uyguladığı politikalar ve projeler sayesinde ülkemizde aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir:

2002 yılında 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıkmıştır.

2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 41 Milyona çıkmıştır.

2002 yılında aylık 126 dakika olan telefon görüşme süresi 370 dakikaya çıkmıştır.

2002 yılında aylık 7 adet olan kısa mesaj gönderme adedi aylık 218 mesaja çıkmıştır.

2003 yılında 97 olan yetkili telekom operatörü sayısı 1.100 adede çıkmıştır.

2003 yılında 900 milyon TL olan E-Ticaret hacmi 21 kat büyüyerek 18.9 Milyar TL’ye çıkmıştır.

Kasım 2015’deki genel seçimlerde tekrar AK Parti Erzincan Milletvekili seçildi ve 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak yer aldı. Mayıs 2016’da yapılan olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65. Hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Başbakanlık görevini üstlendi.

Başbakanlık görevi sırasında Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemle hatırlanacak birçok tarihi gelişme yaşandı:

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı ilk andan itibaren demokrasinin ve millet iradesinin korunması için mücadele etti.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildi.

Terörle, taarruz yöntemiyle mücadele neticesinde yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı önemli başarılar kazanıldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları başarıyla icra edilerek sınır ötesi güvenliğimiz tesis edildi.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti İzmir milletvekili seçildi. Seçimlerin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Başbakanlığın yürürlükten kaldırılmasıyla Binali Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Son Başbakanı” olarak tarihe geçti.

12 Temmuz 2018 – 18 Şubat 2019 tarihleri arasında 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ilk Meclis Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bakanlığı, Başbakanlığı ve Meclis Başkanlığı dönemlerinde ulusal ve uluslar arası birçok üniversite tarafından Fahri Doktora unvanı verildi:

Bakanlığı döneminde;

20 Temmuz 2006: Girne Amerikan Üniversitesi

19 Haziran 2009: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

7 Mayıs 2010: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

29 Eylül 2010: Yozgat Bozok Üniversitesi

28 Şubat 2011: Anadolu Üniversitesi

12 Eylül 2011: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

20 Eylül 2011: Kırklareli Üniversitesi

23 Aralık 2011: Almanya Berlin Teknik Üniversitesi

6 Haziran 2012: Pamukkale Üniversitesi

2 Aralık 2012: Dünya Denizcilik Üniversitesi

22 Mart 2013: Okan Üniversitesi

Başbakanlığı döneminde;

26 Mart 2017: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

6 Mayıs 2017: Moldova Komrat Üniversitesi

13 Haziran 2017: Piri Reis Üniversitesi

29 Eylül 2017: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

18 Ekim 2017: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

21 Ekim 2017: Fırat Üniversitesi

22 Kasım 2017: Yıldız Teknik Üniversitesi

24 Mart 2018: Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi

6 Nisan 2018: Moğolistan Devlet Ulusal Yönetim Akademisi

Meclis Başkanlığı döneminde;

4 Ekim 2018: Ege Üniversitesi

18 Ekim 2018: Marmara Üniversitesi

23 Ekim 2018: Kafkas Üniversitesi

26 Ekim 2018: Üsküdar Üniversitesi

18 Kasım 2018: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Devletin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliğine yönelik üstün başarılarından dolayı 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Şeref Madalyası tevdi edilmiştir.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir. Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

23 Haziran İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu.

Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

1970

Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992

İnşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu.

2014

Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

2018

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

2019

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

BİNALİ YILDIRIM 23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM VAATLERİ:

GENÇLERİMİZ İÇİN

İstanbul’da yaşayan, bir milyon üniversiteli gencimiz ve onların ailelerine İstanbul Gençlik Destek Paketi ile söz veriyoruz. Gençler ne derse o…

GENÇLERE HER AY 10 GB BEDAVA İNTERNET

Tüm üniversiteli gençlerimize her ay 10 GB ücretsiz internet desteği sağlayacağız.

MÜZELER VE ŞEHİR TİYATROLARI ÜCRETSİZ

Öğrencilerimiz İstanbul’da yaşamanın ayrıcalıklarını gönüllerince yaşasın diye Müze ve Şehir Tiyatrolarını ücretsiz hale getireceğiz.

SPOR TESİSLERİ ÜCRETSİZ

Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin spor tesisleri ücretsiz olacak.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANANLARA DA ULAŞIM 40 TL

Öğrenciler için 40 TL’ye düşürdüğümüz aylık ulaşım ücreti, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için de 1 yıl boyunca geçerli olacak.

AMATÖR SPOR TESİSLERİNE DESTEK

Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İstanbul’daki 935 amatör spor kulübünün her birine ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği sağlayacağız.

ULUSLARARASI E-SPOR OLİMPİYATLARI

Gençlerimiz için İstanbul’u E-spor oyunlarının başkenti yapacağız. Gençlerimiz İstanbul’da dünyanın en iyi E-Spor oyuncularıyla yarışacak.

AİLELERİMİZ İÇİN

İstanbul’da yaşayan ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, sıkıntılı anlarında destek olmak bizim temel görevimiz. İstanbul Aile Kart’la söz veriyoruz.

İSPARK İLK BİR SAAT ÜCRETSİZ

İSPARK otoparklarında ilk bir saatlik otopark ücretini kaldıracağız.

DOĞAL GAZA İNDİRİM

Aile bütçesini rahatlatacağız. Su faturalarında %46’ya varan indirim yaptığımız gibi İstanbul genelinde doğal gaz ücretine %10 indirim yapacağız.

ELEKTRİĞE 80 TL DOĞAL GAZA 50 TL

DESTEK Devletten sosyal yardım alan tüm dar gelirli ailelere her ay 50 TL’lik doğalgaz ve 80 TL’lik elektrik faturası desteği vereceğiz.

ORTAK SAYAÇLA İNDİRİM

Su ve doğal gaz aboneliklerinde açma ve kapama ücretini kaldıracağız. Ortak sayaç okumasıyla faturalarda indirim miktarını ayrıca arttıracağız.

İBB HİZMET BARIŞI

Başta İGDAŞ ve İSKİ olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sunduğumuz tüm hizmetlerdeki borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası almayacağız.

EVLENEN ÇİFTLERE

8.000 TL

DÜĞÜN DESTEĞİ

Dar gelirli ailelerin mutlu günlerinde yanlarında olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapacakları düğünlerde 8.000 TL’lik düğün desteği vereceğiz.

300 MAHALLEYE KREŞ

İstanbul’un kreşi, çocuk yuvası olmayan 300 mahallesi var. Bu mahallelerin tamamına 955 kreş yapacağız. Dar gelirli ailelerin bu kreşlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.

TOPLU ULAŞIMDA ÜCRETSİZ DENİZ HATLARI

Toplu ulaşımı kullananlar için iki yaka arasındaki deniz hatları vapurlarını tamamen ücretsiz hale getireceğiz.

OKULLARA DESTEK PAKETLERİ

Devlet okullarındaki okul aile birliklerine, ilgili okulun acil ihtiyaçlarına göre destek paketi sağlayacağız. Hem aile bütçesine katkı sağlayacağız hem de okullarımızın niteliğini yükselteceğiz.

İstanbul’daki devlet okullarımızı tıpkı çocuklarımız gibi pırıl pırıl yapacağız. 3.128 Okulumuza temizlik personeli ve temizlik malzemesi desteği vereceğiz. Aile bütçesine katkıda bulunacağız.

ÖĞRETMENLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve değerli öğretmenlerimizin ulaşım yükünü hafifleteceğiz. Toplu taşımayı öğretmenlerimize ücretsiz sunacağız.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİNİ ARTIRACAĞIZ

Dar gelirli ailelerin öğrencilerine verdiğimiz kırtasiye desteğini artırarak sürdüreceğiz. Hiçbir öğrencimizin kalemi, silgisi, defteri eksik kalmayacak.

SOKAKLAR, PARKLAR IŞIL IŞIK VE GÜVENLİ OLACAK

Güvenlik açısından caydırıcı, sosyal hayat ve yaşam kalitesi açısından devrim niteliği taşıyan aydınlık ve kameralı sokak sistemini başlatacağız.

ENGELLİLERE 1 HAFTA ÜCRETSİZ TATİL

İstanbul’daki 180 bin engelli ve ailesinin hayatını güzelleştireceğiz. Her yıl 25 bin ihtiyaç sahibi engelli ailesinin en az bir hafta yararlanacağı biçimde İBB Yaz Kampları düzenleyeceğiz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin tatil özlemini gidereceğiz.

EV KADINLARINA ÜRETİM DESTEĞİ

Ev kadınlarımızı üretime katacağız. Kadınlarımızın el emeği göz nuru işlerini İBB’nin ilgili birimlerinde satışa sunacağız. Aile bütçelerine katkı sağlayacağız.

MOTOSİKLETLERE ÜCRETSİZ KÖPRÜ GEÇİŞİ VE MOTOPARK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 300 bin motosiklet kullanıcısı için ücretsiz hale getireceğiz. Ayrıca trafiği ve motosiklet kullanıcılarını rahatlatmak için motoparklar yapacağız. Motor kazalarında yaralanma ve can kayıplarına neden olan otoyol bariyerlerini tamamen değiştireceğiz.

İSTANBUL İSTİHDAM PAKETİ

15 milyon İstanbullu el ele verir, bir arada olursa aşılamayacak hiçbir sorun kalmaz. Çalışanlar için elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul İstihdam Paketi’nin sözünü veriyoruz.

istihdam icin

39 İLÇEYE İSTİHDAM MERKEZİ

İşsizler için 39 ilçeye istihdam merkezi açacağız. Her yıl 100.000 İstanbulluya iş bulacağız. 5 yılda 500 bin İstanbulluya yeni iş imkanı sunacağız.

GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK

Genç girişimcilere en az 100.000 TL’lik sermaye desteğinde bulunacağız. Toplam 500.000.000 TL’lik girişimci desteği sağlayacağız.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANA TOPLU ULAŞIM DESTEĞİ

İstanbul’da halen işsizlik maaşı alan kardeşlerimize toplu ulaşımı ücretsiz yapacağız.

GENÇLERE YARI ZAMANLI İŞ

50.000 gencimize yarı zamanlı (part time) çalışma imkanı sağlayacağız. Bir yandan onların aile bütçesini rahatlatıp bir yandan da kariyerlerine yön vermeleri için imkan tanıyacağız.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETLİ STAJ

Staj imkanı bulamayan her öğrencimizin staj yapmasını sağlayacağız. İBB bünyesinde ve özel sektörde gençlerimiz için öğrencilik ve iş öncesi ücretli staj programı oluşturacağız.

EKREM İMAMOĞLU 23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM VAATLERİ

'İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım''

İstanbul'u rant kapısı haline getiren bir avuç insan var. Bir avuç insana peşkeş çekiliyor. Gençlerimizin Ekrem abisi, büyüklerimizin övünç duyacakları bir evladı olmaya geliyorum. Yola çıktığımdan beri İstanbul'un kıymetli ailelerine hizmet edeceğimi anlatıyorum. İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım.

''İsraf düzeni 2 hafta sonra artık son bulacak''

'Kimin parasını kime dağıtıyorsun' diyenler tekrar duysun, İstanbul'un nimetlerini 16 milyon kişiye paylaştıracağım. ? Çok zaman kaybettik, bu şehirdeki israf düzeni 3 ay sonra bizi aynı şeyleri yeniden konuşmak zorunda bıraktı. Demokrasiyi, adaleti, hakkı yok sayan bir avuç insanın çıkarı yüzünden ülkenin, şehrin, insanımızın zamanı heba ediliyor. 16 milyon insanımızı mağdur eden bu haksızlık 16 milyonu hizmetten mahrum bırakan bu israf düzeni, inanıyorum ki 2 hafta sonra artık son bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf düzeni son bulacak. Karşımızda tam bir kopyala-yapıştır kampanyası var, çünkü üretemiyorlar. İGDAŞ indiriminden bahsediyorlar. Yazın tam da ortası olduğunu, doğal gazın yakılmadığını hatırlatalım.

Ulaşım vaatleri

Kaybettirdikleri zamanı telafi edecek kadar çok ama çok çalışacağız. 12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız, 0-4 yaş arasındaki çocuklarımıza anneleriyle birlikte İstanbul ulaşımını ücretsiz hale getireceğiz. Ulaşımda ilk yarım saat içinde yapılacak tüm aktarmalar ücretsiz olacak.

"İstanbullu toprakla buluşacak, kent nefes alacak"

İBB'yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere, ki bu cümleyi kendileri kullanmıştır, ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez. Ne oldu da kimse tanzim satış noktalarını ağzına almıyor. Fakirliği, yoksulluğu afişe ederek milletle dalga geçtiğiniz bu seçim yatırımı neyi çözdü de apar topar kaldırdınız? Öyle günlük seçim yatırımlarıyla bu iş çözülmez, mutlak bir ciddiyet ister. Bölgedeki üreticileri destekleyeceğiz. İstanbullu toprakla buluşacak, kent nefes alacak.

''Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız''

Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız. Özellikle yoksul kesimlerin sağlıklı gıdaya ulaşmasına yönelik politikalar geliştireceğiz. Kuracağımız mahalle mutfaklarıyla vatandaşın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminde önemli bir rol üstleneceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu kadınların ilk müşterisi olacak. Kadınları ekonomik olarak mutlaka ama mutlaka güçlendireceğiz.

''İstanbul Çocuk Fonu kuracağız''

İstanbullu 0-4 yaş aralığında çocuğu olan anneler, İBB'nin sosyal tesislerinden yüzde 40 indirimli faydalanacak. İlk hedefimiz pahalı yaşamı ucuzlatmak. İstanbul'da kreşsiz mahalle bırakmayacağız, imar yönetmeliğine getireceğimiz yeni düzenlemeyle yapılacak site tipi yapılara kreş yapmayı zorunlu hale getireceğiz. İstanbul Çocuk Fonu kuracağız. Çocukların suça sürüklenmesini engellemek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

''Çocuk istismarı ile mücadele edeceğiz''

İstanbullunun parası bir avuç insanın zenginleşmesi için değil çocuklarımızın geleceği için harcanacak. Uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele merkezi kuracağız. Çocuk istismarı ile mücadele edeceğiz. Bu şehirdeki çocukların asla yalnız bırakmayacak Ekrem abileri olmaya söz veriyorum.

''Gençlere yurt ve burs imkanı sağlayacağı''

İstanbul'u gençler için yaşanmaz olmaktan çıkaracağız. Onlara her türlü olanağı sunacağız. Saraçhane Gençlik Kütüphanesi'ni hızlıca hayata geçireceğiz. Belediyeyi gençlerle birlikte yöneteceğiz. Uygun fiyata nitelikli bir dil eğitimi alma noktasında hazırlıklarımızı yapmış olacağız. Gençlerimize ucuz, dünyanın farklı dillerini öğrenme fırsatı sunacağız. Genç kart ile toplu taşımadan ve İBB ait tesislerden yüzde 40 indirimden yararlanacaklar. Gençlere yurt ve burs imkanı sağlayacağız. İstanbul gençlerin içinde yaşamaktan mutluluk duyacağı bir ortama dönüşecek.

İşsizlik konusu

Gençlerimiz iş bulma ümitlerini kaybetmiş durumda, Türkiye son 30 yılın en yüksek işsizlik seviyesine ulaştı. Çok vahim bir durum. İşsizliği mutlaka yenmek zorundayız.

Öğrencilere burs müjdesi

Üniversite okuyan gençlerimizi de biraz olsun rahatlatmak, ailelerinin maddi yükünü biraz olsun hafifletmek için onlara burs ve yurt imkânı sağlayacağız. Toplamda 75 bin, üniversite okuyan ve ailesinin maddi durumu yetersiz öğrenciye kayıtlı olduğu programın eğitim süresi kadar, aylık 400 TL karşılıksız burs vereceğiz. Sadece İstanbul'da okuyan öğrencilere değil aynı zamanda ailesi İstanbul'da yaşayıp şehir dışında okuyan gençlerimiz de burslardan faydalanacak. Toplamda 10 bin öğrencimizin faydalanabileceği, 500 kişi kapasiteli, 12 kadın ve 8 erkek öğrenci yurdunu da derhal hayata geçireceğiz.