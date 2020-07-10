Beylikdüzü'nde feci kaza: 4 kişi yaralandı

Saat 02.30 sıralarında meydana gelen kaza, Beylikdüzü D-100 Kara yolu yan yol Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre , Sefaköy istikametine seyir halinde olan sürücüsünün isminin öğrenilemediği 39 DS 021 plakalı otomobil, Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında aracın hakimiyetini kaybetti.

REJÜFE ÇIKTI, TABELAYA ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje çıktı ardından burada yer alan yönlendirme trafik tabelası direğine çarptı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Tabela direğine çarpan araç kullanılamaz hale gelirken, yan yoldan trafik bir süre verilemedi. Kaza yapan araç daha sonra araç çekici yardımıyla kaldırılırken, belediyenin temizlik ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.