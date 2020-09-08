Beylikdüzü'nde kaza sonrası kavgaya biber gazıyla müdahale

BEYLİKDÜZÜ'nde trafik kazası sonrasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken polis tarafları biber gazlı müdahale ile ayırdı. Beylikdüzü Atatürk Bulvarı'nda iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından araçlarında içinde bulunan kişiler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle, kazaya karışan taraflar arasında kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve ekiplerine bildirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavga eden kişilerin yakınlarının olay yerine gelmesi ile beraber tartışma yeniden başladı. Kavgaya karışan kişilerden birinin yakınının, karşı tarafa saldırması ile beraber olay daha da büyüdü. Polis, taş ve keserlerin de kullanıldığı kavgayı ayırmakta güçlük yaşadı. Takviye olarak sevk edilen polislerin de gelmesiyle polis ekipleri biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, yaralanan iki kişi de ambulanslara alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.