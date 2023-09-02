Beylikdüzü'nde Zincir markette dehşet! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu!

Beylikdüzü'nde bir zincir markete alışveriş için gelen alkollü şahıs, tartıştığı market görevlisini bıçaklamak isterken, arkadaşını korumaya çalışan diğer görevliyi karnından bıçakladı. Ağır yaralanan market çalışanı hayatını kaybetti.

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Beylikdüzü'nde Zincir markette dehşet! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu!

Beylikdüzü'nde tartıştığı market çalışanını bıçaklamak isteyen alkollü saldırgan, arkadaşını korumaya çalışan diğer personeli karnından bıçakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz alkollü şahıs, markete girdi.

İçeride bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartışmaya başlayan şüpheli, sinirle marketten ayrıldı.

TARTIŞARAK AYRILDIĞI MARKETE, TEKRAR BIÇAKLA DÖNDÜ.

Bir süre sonra elinde bıçakla geri dönen şahıs, tartıştığı çalışana doğru yürümeye başladı. Saldırganı gören çalışan ve müşteriler panikle kaçarken şüpheli kasanın yanına kadar gitti.

KARNINDAN BIÇAKLANDI

O sırada saldırgana müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan Aydın K., şahıs tarafından karnından bıçaklandı. Aldığı darbe sonrası yere düşen Aydın K., ayağa kalkarak dışarı doğru koşmaya başladı. Bıçaklı saldırgan ise ürünleri dağıtarak marketten çıkıp kayıplara karıştı

AŞIRI KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Karay’ın kaldırıldığı hastanede kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmalar sonucunda zanlı Yusuf C. T., yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA

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