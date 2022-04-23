Beynelmilel ne demek, TDK'ya göre Beynelmilel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beynelmilel ne demek? Beynelmilel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beynelmilel kelimesi. Peki beynelmilel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beynelmilel nedir, beynelmilel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEYNELMİLEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beynelmilel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Beynelmilel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre beynelmilel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uluslararası



BEYNELMİLEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız.

