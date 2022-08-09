Beyninde çip olduğunu iddia edip çıkarılmasını istedi! Doktoru açık açık tehdit etti! "Silahtaki mermileri ağzına boşaltırım"

Elazığ'da bulunan Mediline Hastanesi'ne gelen ve şizofreni hastası olduğu belirlenen hasta hastanede adeta terör estirdi. Beynimdeki çipi çıkart, takip ediliyorum" sözleri ile doktora bağıra çağıra konuşan hasta, o sözlerin ardından doktoru darp edip tehditler savundu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

BEYNİNDE ÇİP OLMADIĞINA İNANMIYOR

Noröloji uzmanı Dr. Oktay Kapan'a gelen bir hasta daha önce de aynı doktordan tedavi olduğunu söyleyerek beyninde bir çip olduğunu ve onun derhal çıkarılmasını istediğini doktora söyledi. O sözler sonrası doktor tarafından beyninde herhangi bir çip olmadığı söylense de doktorun söylediklerine inanmayan hasta, "Eğer beynimdeki çipi çıkartmazsanız belimdeki silahta bulunan mermileri ağzına boşatırım" diyerek doktoru tehdit ederek saldırıya geçti.

HASTA DAHA ÖNCE TEHDİTLERDE BULUNMUŞ

Tehdit ve saldırıların ardından hastane güvenlikleri tarafından etkisiz hale getirilen hasta hakkında konuşan doktor Oktay Kaplan "Normal bir vatandaş daha önce de hastaneye gelmişti ve şikayeti benim başıma çip takılmış onu bulmanızı ve çıkarmanızı istiyorum diyordu. Biz de aylar önce beyin MR'ı istemiştik ve çekmiştik. Hastanın beyninde herhangi bir duruma rastlamadık. Niye çip var diye sorduğumuzda 'Beni Amerika ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip ediyor' diye ifadede bulundu. Neden onlar seni takip ediyor diye sorduğumuzda 'Ben zamanında onların yanında çok bulundum şimdilerde onlara küfürler ve hakaretler ediyorum bu yüzden de beni takibe almışlar bundan dolayı da o çipi bulup çıkarmanızı istiyorum' dedi. Biz de kendisine yardımcı olduk ve beyin MR’ı çektik, beyninde herhangi bir şeye rastlamadık. Kendisine bunu anlattık ama bir türlü anlamadı." şeklinde konuşarak aynı tehditleri daha önceden de aldıkları bilgisini verdi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Hasta ile tartıştıktan sonra hastanın elini beline atması ile silahın olduğunu anlayan doktor daha sonra kafasına ve vücuduna darbeler aldığını belirterek "Dün olaydan sonra karakola giderek şikayette bulundum. Gereken yerlere de başvurumuzu yaptık inşallah bugün bir karar çıkacak. Maalesef dün bir doktor daha ölecekti. Bu her gün yaşanan olaylar. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam ediyor. Bu adamlar kısa süre sonra cezaevinden veya karakoldan bırakılıyorlar. Bana yapılan olay bir hakim veya savcıya yapılmış olsaydı neler olurdu. Dün ben bir saniyelik bir hareket yapmasaydım ben başta olmak üzere birkaç kişi hayatından olmuş olabilecekti. Adliyelere ve hükümet konaklarına girdiğimizde kapıda X-Ray cihazları var kimse silah, bıçak veya kesici aletle giremiyor ama hastaneye herkes elini kolunu sallayarak girebiliyor. Bunların önleminin alınması gerekiyor” dedi.