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  3. Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na tepki: Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na tepki: Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılacak olan yeni yatırımlara Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmediğini belirtip tepki göstermişti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medya hesabında bakanlığın yazısını paylaşarak İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na tepki: Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?

Dün sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  İstanbul’a yapılacak olan yeni yatırımlara Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmediğini ifade ederek bu duruma tepki göstermişti. Bugün akşam saatlerinde konuya ilişkin paylaşımda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, İmamoğlu'nu etiketledi ve metro inşaatı yapılması için bilimsel çalışmaların, raporların ve projelerin sunulması gerektiğini vurguladı.

"İSTANBULLULAR MAALESEF DOĞRU SÖYLEMEYEN BİR İDARENİN ATMOSFERİNDE YAŞAMAK ZORUNDALAR"

Paylaşımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yazısına yer verem Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullu hemşerilerimiz  maalesef doğru söylemeyen bir idarenin algı atmosferinde yaşamak zorundalar.

Metro için Sn Ekrem İmamoğlu,
Deprem Etüd Raporu YOK 
Zemin Etüd Raporu YOK
Jeolojik Plan ve Kesit kesin projeleri YOK

Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?

Metro inşaatı yapacaksınız, algı değil; bunun için de bilimsel çalışmalarınız, raporlarınız, projeleriniz olması gerekiyor. 

Vaktinizin çoğunu ajansta geçireceğinize biraz da mühendislerle-teknik ekiple projelere çalışın."

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na tepki: Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na tepki: Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na tepki: Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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