Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı9 Nisan 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX'taKuzey Kore lideri Kim'den "Çetin Yürüyüş" çağrısı! 3 milyon insanın açlıktan öldüğü kıtlığı hatırlattıBelediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı9 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'daCHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?İpekyolu Belediyesi ‘Sağlıklı Beslenme’ semineri düzenlediBu kadar da olmaz! Koronavirüs hastası çifti ‘doktorum’ diyerek dolandırdılar9 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'deİzmir'de Roman Günü'ne özel çiftlere nikah kıyıldı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

Beyoğlu Belediyesi'nde, BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açtığı Butik Çikolata Hazırlama Kursu'nda turizm sektöründe istihdam edilebilecek çikolata ustaları yetiştiriliyor.

Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunması planlanan Galataport ve Tersane İstanbul Projelerinde sona yaklaşıldı. Beyoğlu Belediyesi yeni projelerle birlikte turizm sektöründe ihtiyaç duyulacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için harekete geçti. İlçenin 15 farklı noktasında bulunan BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açılan Kişisel Gelişim ve Meslek edindirme kurslarına; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitimi, Pazarlama ve Perakende Eğitimi gibi hizmet sektörüne yönelik eğitimler eklendi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kursların başında Butik Çikolata Hazırlama Kursu geliyor.

Özel tasarım ve karışımla çikolata yapımı eğitiminin verildiği kursta katılımcılar çikolataların renkli dünyasına giriyor. Kursta; çikolatanın tanımı, çeşitleri, yapımı, muhafaza edilmesi ve ambalajlaması gibi tüm aşamalarının yanı sıra kişisel bakım, işe hazırlık, hijyen ve sanitasyon eğitimleri de veriliyor. Kursiyerler aldıkları eğitimle çikolatayı oluşturma, malzemeleri uygun şekilde bir araya getirme ve tasarım becerisini kazanıyor.

"BEYOĞLU'NUN GENÇLERİ İMKANLARDAN YARARLANSIN"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizm şehri olduğunu belirterek, "İstanbul'a ve Beyoğlu'na büyük katkı sağlayacak olan Galataport ve Tersane İstanbul Projelerinde sona yaklaşıldı. Galataport, Taksim Meydanına kadar uzanan Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli bir parçası, başlangıç durağıdır. Tersane İstanbul da ilçemize yeni müzeler, konser, tiyatro ile sinema salonları, kültür merkezleri, iş alanları, gibi birçok farklı alan kazandıracak çok önemli proje. Bu projeler faaliyete girdiğinde ciddi bir nitelikli iş gücüne ihtiyaç olacak. Bu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla Beyoğlu Belediyesi olarak kurslar açtık. Kurslarımızda hizmet sektörünün her alanıyla ilgili eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki, Beyoğlu'nun gençleri bu imkanlardan yararlansın, ekmeğini ve hayatını kendi şehrinde kazanabilsin" dedi.

"TAMAMEN ORGANİK ÇİKOLATA YAPIMI ÖĞRENİYORUZ"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Usta Öğreticisi Yıldız Sevinç Butik Çikolata Hazırlama Kursu'nda tamamen katkısız ve organik butik çikolata yapımını öğrettiklerini belirterek, "Çikolatalarımızı iç dolgularına kadar tamamen kendimiz hazırlıyoruz. Kütle çikolatanın eritilip temperlenmesi, kalıplara dökülmesi ve boyama teknikleri gibi tüm aşamalarını öğretiyoruz. BESMEK kurslarında çok güzel eğitimler var. Tüm Beyoğlu halkını bekliyoruz" dedi.

KOLAYLIKLA ÖĞRENİLEBİLİR

Kursiyerlerden Nağihan Sayı ise "Pandemi tedbirleri kapsamında işyerimin kapanması nedeniyle butik pastacı olarak çalışmaya başladım. Bu fırsatı da değerlendirmek için BESMEK'in çikolata kursuna geldim. Burada çok güzel bir çikolata eğitimi alıyoruz. Çikolata yapımıyla ilgili hiçbir şey bilmeyen birisi bile burada çikolata yapmasını kolaylıkla öğrenebilir. Kesinlikle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

Beyoğlu turizm sektörü için çikolata ustaları yetiştiriyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT