Beyoğlu'nda 2 grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Beyoğlu,Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Beyoğlu'nda 2 grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada silah kullanılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

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Kavgada silah kullanılması sonucu Murat Fırat Canlı olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı Hasan Karakaya kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya'yı ilk müdahalenin ardından Şişli’deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: AA

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