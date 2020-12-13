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  3. Beyoğlu'nda Afrika uyruklular koronavirüs partisi düzenledi! Aynı mekan 7 kez basıldı

Beyoğlu'nda Afrika uyruklular koronavirüs partisi düzenledi! Aynı mekan 7 kez basıldı

İstanbul Beyoğlu'nda tüm uyarılara rağmen koronavirüs partisi düzenlenen mekana 7.kez baskın yapıldı. Afrika uyruklu şahısların organizasyonunu yaptığı partiye katılan herkese 3 bin 180’şer lira idari para ceza kesildi.

Beyoğlu'nda Afrika uyruklular koronavirüs partisi düzenledi! Aynı mekan 7 kez basıldı

Türkiye'de her gün yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tüm önlemler hiç sayılarak parti düzenleniyor. 

CEZALAR DA YILDIRMIYOR!

Beyoğlu'ndaki bir gece kulübü 28 Kasım’da skandala 7 kez imzasını attı. Gece klubü sık sık ceza yemesine rağmen aldırış etmeden partiler düzenlemeye devam ediyor. Afrika uyruklu kişiler koronavirüs salgınına ve tedbirlerine rağmen parti düzenledi. Mekanda parti düzenlendiği ihbarını alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen harekete geçerek gece kulübüne baskın yaptı.

Beyoğlu'nda Afrika uyruklular koronavirüs partisi düzenledi! Aynı mekan 7 kez basıldı

MEKANA GELEN HERKESE CEZA!

Kulüpte düzenlenen partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet” suçundan 3 bin 180’şer lira idari para ceza kesildi. Baskın yapılan gece kulübüne polis ekipleri tarafından daha önce de 6 kez baskın düzenlendiği ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda Afrika uyruklular koronavirüs partisi düzenledi! Aynı mekan 7 kez basıldı

UTANMADAN PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Öte yandan korona virüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişilerin parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı o anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda Afrika uyruklular koronavirüs partisi düzenledi! Aynı mekan 7 kez basıldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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