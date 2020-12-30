Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının nasıl yapılacağını açıkladıElektrikli sobanın devrilmesi ile meydana gelen yangında 2 çocuk yaralandı!Kız kardeşini hayat kadını olarak tanıttı, ilişkiye girdiği anları kayda alıp şantaj yaptı!Tuzlaspor-Altay maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYINBeyoğlu’nda antikacı cinayetinin katil zanlısı adliyeye sevk edildiMüjde geldi! Esnafa kira ve hibe desteği başvuruları bugün başlıyorMarius Sumudica, Türk vatandaşlığına başvurduİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kısıtlama öncesi yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor!KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim tercihleri başladıTurgutluspor-Karacabey Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com canlı yayın
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Beyoğlu’nda antikacı cinayetinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda antikacı cinayetinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda sokak üzerindeki deposuna geldiği sırada bıçakla boğazından yaraladığı antikacıyı öldüren katil zanlısı olaydan kısa süre sonra yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu’nda antikacı cinayetinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçakla boğazından yaraladığı antikacıyı öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlıyla ile antikacının 10 gün önce kavga ettiği ve zanlının olay günü antikacıyı deposunun önünde beklediği ortaya çıktı.

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış ve boğuşma esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganın kaçarak uzaklaştığı dehşeti anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

KATİL ZANLISI BİRKAÇ SAAT SONRA YAKALANDI

Ağır yaralanan ve kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine attıktan sonra yere yığılan Yılmaz, dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Yılmaz, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Beyoğlu’nda antikacı cinayetinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

KAVGA ETTİĞİ ANTİKACIYI DEPONUN ÖNÜNDE BEKLEMİŞ

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri cep telefonu görüntülerinden zanlının eşkalini tespit etti. Kaçış istikametindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganı olaydan birkaç saat sonra olayda kullandığı sopa ve bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan suç makinesi 34 yaşındaki Umut S.'nin İlk ifadesinde antikacı Sefer Zafer Yılmaz ile aralarında önceden husumet olduğunu söyledi öğrenildi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlı ile antikacının 10 gün önce kavga ettiği ve zanlının olay günü antikacıyı deposunun önünde beklediği ortaya çıktı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan Umut S. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT