Beyoğlu'nda anne yılan paniği! Mahalleli evlerine adım atamıyor

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Hakem Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar gözlerine inanamadı. Edinilen bilgeye göre, kediye saldıran yılanı görünce büyük korku yaşayan vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Mahallenin verdiği ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Doğal gaz kutusu altına saklanan yavru yılanlar ekipler tarafından uzun çubuklar yardımıyla yakalanırken, anne yılan ise kaçtı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanın kaçması nedeniyle büyük korku yaşayan Beyoğlu sakinleri korkudan evlerine giremediklerini söyledi.

“İÇERİ GİREMİYORUZ”

Bölgede emlakçılık yapan Şerif Vural yılanın tehlikesinden çok korktuklarını ve içeri giremediklerini ifade ederek, “Buranın emlakçıyım. Burası benim yerim. Ben bayram ziyaretine gitmiştim. Beni aradılar. Buradan çıkıyor kediye saldırıyor. 2 metre boyunda yılanı görüyor. Buradan aşağıyı iniyor. İtfaiye geldi. Yavrusunu yakaladık. Ama diğerini yakalayamadık. Büyükleri yok. Korkuyoruz içeri giremiyoruz” diye konuştu.