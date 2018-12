Beyonce Knowles Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BEYONCE KNOWLES KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Eylül.1981

Beyonce Knowles kaç yaşında : 37

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Müzisyen

Beyonce Knowles doğum yeri : Houston, A.B.D.

BEYONCE KNOWLES BİYOGRAFİSİ

Tüm zamanların en çok ilgi gören bayan vokal gruplarından Destiny's Child'ın kurucu üyesi ve baş şarkı yazarı Beyonce, "Dangerously In Love" ile solo kariyerine de hızlı bir giriş yaptı. Genç şarkıcının, "Dangerously In Love'ı dinleyen müzikseverlerden ne gibi tepkiler bekliyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıt ilginçti; "Albümde hip-hoptan rocka, hatta caza kadar birçok tarzın etkileri var. Bir Shuggie Otis örneğine bile yer verdik. Bu noktada; dinleyenlerin, yeteneğimi hissetmelerini, beni popçu olarak gören müziksever dostlarımın da artık gerçek bir "sanatçı" olduğumu düşünmelerini istiyorum."

Beyonce Giselle Knowles, 4 Eylül 1981'de Houston'da dünyaya geldi. Müzikle ilgilenip kariyer sahibi olma düşüncesine kapıldığında henüz 7 yaşındaydı. Katıldığı yetenek yarışmasında LaTavia Robertson ile tanıştı. Kurduğu "Girls Time" grubundaki partneri olan kuzeni Kelly Rowland'ın da katılımıyla oluşan üçlüyü, dördüncü ve son üye olan LeToya Luckett tamamladı. Ellerinde büyük umutlarının ve hayallerinin ötesinde bir şey yoktu. Ta ki Destiny's Child (Kaderin Çocuğu) ismini yanlarına alana kadar...

1997 yılında, kendi isimleriyle piyasaya sundukları albümün ilk single parçası olan "No, No, No" ile müzik dünyasına bomba gibi girdiler. Ancak yakaladıkları başarı, iki yıl sonra çıkacak olan "The Writing's On The Wall"un getireceğinin yanında sayılmayacak kadar küçük kaldı. Dünya çapında 10 milyonun üzerinde satılan albüm, "Jumpin' Jumpin'", "Say My Name" ve "Bills, Bills, Bills" gibi hit parçalarıyla müzik listelerini altüst etti.

Bir yıl sonra Michelle Williams'ın da katılımının ardından grup, "Survivor"ı kaydetti. 9 milyon gibi müthiş bir satış rakamına ulaşılmasının ardından 2001'de iki de Grammy ödülü kazanma başarısı gösteren topluluk, müzik dünyasının zirvesine yerleşti.

Grubun "Jumpin' Jumpin'", "Survivor" gibi çok önemli parçalarının üreticisi olan Beyonce, daha sonra müzikal çalışmalarını solo kariyerinde sürdürmeye karar vererek bu alandaki ilk çalışması olan "Dangerously In Love"ı kaydetti. Şarkıların yanında bilgisayarda izlenebilecek multimedya içeriğiyle de dikkat çeken, "Gift From Virgo" isimli bir de gizli şarkıya yer verilen 2003 çıkışlı albüm, Sony Music Columbia etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.

Çok sayıda önemli ismi bir araya getiren, profesyonel düzenlemeleri ve sunumuyla çalışma aşamasında gösterilen titizliği hissettiren albümün yapımcıları arasında Beyonce Knowles'in yanısıra Rich Harrison, Scott Storch, Focus ve Bryce Wilson da yer aldı. Yaratıcı kadroda ise şu isimler çalıştı; vokallerde Luther Vandross, Sean Paul, rap vokallerinde Jay-Z, Big Boi, Missy Elliot, Sleepy Brown, gitarlarda Dan Workman, Phil Hamilton, John Brousard, bassta Bryon Miller, davullarda Ivan Hampden, perküsyonda Bashiri Johnson, arkaplan vokallerde Tawatha Agee, Brenda White-King ve Candace Thomas.

Beyonce, bu ilk albümüyle geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazandı. Şarkı yazma konusundaki yeteneğini, özgün tavrıyla sergilemeyi başaran şarkıcı, 'gerçek bir sanatçı' olarak değerlendirilme hayallerinin gerçekleşebileceğinin sinyallerini vermiş oldu. Jay-Z ile birlikte seslendirdiği olay yaratan "Crazy In Love" ile başlayan ve 15 parçadan oluşan "Dangerously In Love" albümü, Beyonce Knowles'in solo kariyerine attığı hızlı ve aldı.

Aktörlük konusundaki yeteneğini sergilemek amacıyla 2001'de MTV'nin "Carmen"inde oynayan Beyonce, bir yıl sonra şansını beyazperdede denemiş ve "Austin Powers In Goldmember"'da Foxy Cleopatra'yı canlandırmıştı. "The Fighting Temptations" ve sonrasında gelen çeşitli yapımlarla bu yönünü de güçlendirmeyi hedefleyen genç şarkıcı ayrıca Pepsi ve L'Oreal reklamlarında da boy gösteriyor.

2004 yılında Destiny's Child'ı tekrar bir araya getiren Beyoncé, aynı yıl çıkan Destiny Fulfilled adlı albüm sayesinde grupla beraber büyük bir başarı kazandı. Albümdeki Soldier şarkısı listelerin en üst sıralarına kadar tırmanırken, grubun yaptığı turneler de büyük başarılar getirme devam ediyordu. Fakat albümün tanıtım turneleri bittikten sonra Beyoncé grubu tekrar dağıttığını açıklayarak hayranlarını üzdü.

2006 yılında, Shakira ve Jay-Z gibi farklı müzik dallarında boy gösteren sanatçıların da katkıları ile B'Day adlı ikinci solo albümünü çıkartan Beyoncé, bu albümün üç milyondan fazla satması sonucunda 3 Platin Plak ve Grammy ödülü kazandı.

I Am… Sasha Fierce albümü ile beraber Beyoncé hem bir albümü, hem de kendisi için yarattığı Sasha Fierce adlı sahne kişiliğini tanıtıyordu hayranlarına. "Kesinlikle sahne için" diye tanımladığı Sasha karakterinin hikayesini anlatan albüm, satış rekorları kaldı.

Beyoncé, uzun yıllardır birlikte olduğu, kendisi gibi müzisyen olan sevgilisi Jay-Z ile 4 Nisan 2008 tarihinde evlendi, genç çift evliliklerini 5 Eylül 2008 tarihinde hayranlarına açıkladılar. Blue Ivy Carter (d7 Ocak 2012) adında bir kız çocuğu vardır.

Beyoncé, Forbes dergisinin 2009 yılında yaptızandığı 87 milyon dolarlık serveti ve uluslararası müzik başarıları sonucunda "Dünya'nın En Etkileyici ve Güçlü 100 Ünlüsü" arasında 4. sırada yer aldı.

Albümleri :

2003 - Dangerously in Love

2006 - B'Day

2008 - I Am... Sasha Fierce

2011 - 4

2013 - Beyoncé

Lemonade (2016)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2013 - Beyoncé: Life Is But a Dream (TV Filmi)

Senaryo :

2013 - Beyoncé: Life Is But a Dream (TV Filmi)

Yapımcı :

2013 - Beyoncé: Life Is But a Dream (TV Filmi)

Oyuncu :

2014 - On the Run Tour: Beyonce and J... (TV Filmi)

2013- Doğal Kahramanlar 3D (Queen Tara (seslendirme)) (Sinema Filmi)

2013 - Beyoncé: Life Is But a Dream (TV Filmi)

2009 - Obsessed (Beth Charles) (Sinema Filmi)

2009 - 81st Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - Aşkın Müziği (Etta James) (Sinema Filmi)

2006 - Rüya Kızlar (Deena Jones) (Sinema Filmi)

2006 - Pembe Panter (Xania) (Sinema Filmi)

2005 - The Tyra Banks Show (Kendisi) (TV Dizisi) (3 Bölüm)

2004 - Karanlığa Geçiş (Kendisi) (Sinema Filmi)

2002 - i Love The '80s (Kendisi) (TV Dizisi) (Bölüm)

2002 - Avanak Ajan: Altın Kuş (Foxxy Cleopetra) (Sinema Filmi)