'Macron'un içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur'Korona virüs dolayısıyla Çocuk Atölyeleri de sanal ortamda devam ediyorTrabzonspor'da yeni transfere sakatlık şoku! Anders Trondsen 6 ay yokDeha Bilimlier kimdir? Eşi kim? Kaç yaşında?Fitch: Bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacakKPSS ÖABT sınav giriş belgeleri yayımlandıEşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden olduMalezya, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmasını esas alan iki devletli çözümü her zaman destekliyorMenemenspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Beyrut Limanı’nda yangın

Beyrut Limanı’nda yangın

Geçtiğimiz ay Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Beyrut'ta korkutan yangın. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, korkuya kapılan işçilerin limandan kaçtığı görüldü.

Beyrut Limanı’nda yangın

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut limanında büyük yangın çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut limanında büyük yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, korkuya kapılan işçilerin limandan kaçtığı görüldü. Lübnanlı ordusu yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda bir lastik ve yağ deposunda yangın çıktığını ve yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.

Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri George Kettana, yangın sonucu yaralının olmadığını söyledi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT