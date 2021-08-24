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  3. Beyşehir Gölü’nün renk değişikliği tedirgin etti!

Beyşehir Gölü’nün renk değişikliği tedirgin etti!

Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü arasında yer alan  Beyşehir Gölü'ndeki renk değişimi tedirginlik yarattı. Göl hakkında açıklamalarda bulunan Dr.  Erol Kesici, yaşanan olayın yosun patlaması olduğunu belirterek, "Bilimsel çalışmalarda, bu tür suların dördüncü sınıf kalitede su olduğu, bunların içme suyu olarak kullanımını bırakın tarımda bile kullanılmasının halk sağlığı açısından da tehlikeli olduğunu" söyledi.

Beyşehir Gölü’nün renk değişikliği tedirgin etti!

Beyşehir Gölü'ndeki su kaynaklarının hızla azalması ve kirlenmesiyle birlikte sıcaklıklardaki aşırı artışlar, göllerde dipte biriken mavi- yeşil algler su yüzeyine çıktı. Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü ve tatlı su açısından ise en büyüğü olan Beyşehir Gölü'nde de suyun rengi yeşile döndü.

Vatandaşların yosun patlamasını görüntülemesi üzerine göl yüzeyinin  yeşil bir tabakanın uluştuğu, su azaldıkça renginin de yemyeşil olduğum görüldü. Gölün renginin değişmesinin yanı sıra  çok ağır bir koku yayıldığını belirten köylüler, otların kıyıya vurduğunu dile getirdi.

Beyşehir Gölü’nün renk değişikliği tedirgin etti!

KİRLİLİK SONUCUNDA ALG PATLAMASI YAŞANDI

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Isparta ve Konya sınırlarındaki ülkemizin en büyük doğal tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde bugünkü yapılan araştırmalar sonucunda Mada Adası ve Gölyaka kısmında su renginin tamamen yeşile kaplandığını görüldü. Aynı Marmara Denizi'ndeki gibi göllerde de meydana gelen, temel nedeni azot ve fosfat yoğunluğuna bağlı aşırı kirlilik sonucu ortaya çıkan alg patlamasının Beyşehir'de de görüldüğünü anlatan Dr. Kesici, "Göllerin müsilajı dediğimiz bu algler siyonobakteri türü olup, mavi- yeşil algler mikrosystis türüdür. Bu tür sular daha önceleri de belirttiğimiz gibi Beyşehir gölünde su seviyesinin giderek azalması sonucu oluşan dip sularının içinde bulunduğumuz ayda göldeki su seviyesinin giderek azalmasıyla tamamen yüzeye vurmuştur. Bilimsel çalışmalarda, bu tür suların dördüncü sınıf kalitede su olduğu, bunların içme suyu olarak kullanımını bırakın tarımda bile kullanılmasının halk sağlığı açısından da tehlikeli olduğunu bildirmektedir" diye konuştu.

Beyşehir Gölü’nün renk değişikliği tedirgin etti!

GÖL TEMİZ TUTULMALI

Beyşehir Gölü'nün meydana gelen balık ölümlerinin nedeninin yine göldeki aşırı yosun artışı olduğunu dile getiren Dr. Kesici, çözüm için ise gölü besleyen kaynakların önlerinin bir an önce açılması, dip çamurunun temizlenmesi ve göle atık bırakılmamasını acil alınabilecek en önemli önlemler  içerisinde yer aldığını söyledi.

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