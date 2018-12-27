Beyza Şekerci Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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BEYZA ŞEKERCİ KİMDİR?
Doğum tarihi : 24.Eylül.1988
Beyza Şekerci kaç yaşında : 30
Kilo & Boy :
Burcu : Terazi
Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu
Beyza Şekerci doğum yeri : İstanbul
BEYZA ŞEKERCİ BİYOGRAFİSİ
Beyza Şekerci, 24 Eylül 1988 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 5 yaşında bale eğitimine başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümünden mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü’nde eğitmenliğini sürdürmektedir.
Beyza Şanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dans etmektedir. Gaye SökmenAjansına bağlı olarak sinema ve televizyon dizilerinde rol almaktadır.
Beyza Şekerci, 27 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Engin Hepileri ile evlendi. 5 Ekim 2018 tarihinde Can adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
2014 yılında başrollerinde Fikret Kuşkan, Onur Saylak, İdil Fırat, Tolga Güleç, Özge Özberk, Zeynep Aydemir'in yer aldığı “Hayat Ağacı” adlı dizide Umut Karahanlı karakterini canlandırdı.
Filmleri ve Dizileri :
2017 - Damat Takımı (İpek)(Sinema Filmi)
2015 - TAKIM: Mahalle Aşkına! (Sinema Filmi)
2014 - Hayat Ağacı (Umut Karahanlı) (TV Dizisi)
2013 - 2014 - İntikam (Dilce Aktuğ) (TV Dizisi)
2013 - Meddah (Sinema Filmii)
2013 - Gelmeyen Bahar (Bahar) (Sinema Filmi)
2012 - Avni Amca (Kısa Film)
2011 - Türkan (Zehra) (Sinema Filmi)
2011 - Firar (Cemre) (TV Dizisi)
2010 - Bitmeyen Şarkı (Dilara) (TV Dizisi)
2009 - 2010 - Es Es (Dilşa) (TV Dizisi)
2008 - Süper Babaanne (Gaye) (TV Dizisi)
2005 - Beyaz Gelincik (Aslı) (TV Dizisi)
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