Beyzade ne demek, TDK'ya göre Beyzade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beyzade ne demek? Beyzade TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beyzade kelimesi. Peki beyzade ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beyzade nedir, beyzade kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEYZADE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beyzade kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Beyzade kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre beyzade kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bey oğlu

- Soylu kimse

- Özenli bir biçimde büyütülmüş, nazlı kimse



BEYZADE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben beyzade, kişizade / Her türlü dertten topyekûn azade

- Eşsiz bir beyzadeydi, zamanımızda artık benzeri çıkmıyor.

