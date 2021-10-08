Bezsi ne demek, TDK'ya göre Bezsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bezsi ne demek? Bezsi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bezsi kelimesi. Peki bezsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bezsi nedir, bezsi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bezsi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bezsi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BEZSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bezsi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bezsi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bezi andıran, beze benzeyen, bez gibi, bezimsi

