Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?
Bhutan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Bhutan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Bhutan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Bhutan, resmi adıyla Bhutan Krallığı, Güney Asya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğu Himalayalarda bulunan ülkenin batısında ve güneyinde Hindistan, kuzeyinde ise Çin'in Tibet bölgesi yer alır. Çok yakın olmalarına rağmen Bangladeş ve Nepal'le sınırdaş değildir.
Bhutan'ın Başkenti?
“Thimphu” şehri Bhutan'ın başkentidir.
Bhutan'ın Para Birimi Nedir?
“Bhutan Ngultrum Hindistan Rupisi” Bhutan'ın para birimidir.
Bhutan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Bhutan'ın telefon alan kodu : + 975
Bhutan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Bhutan
Bhutan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Thimphu
Bhutan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Bhutan
Bhutan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Thimphu
Bhutan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Thimphu
Bhutan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Druk Yul
Bhutan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Dzongkha