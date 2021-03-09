Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüCape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?Son dakika... Karlov suikastinde mahkeme kararını açıkladı! Ceza yağdıKoronavirüsün çaresi ilaç mı? Molnupiravir herkese umut oldu!SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybettiİbadet ne demek? Genel olarak İslamda ibadetin önemi nedir?İstihaze ne demek? İstihaze kanı nedir?Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?Benin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Benin'in Bayrağı Nasıldır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?

Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?

Bhutan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Bhutan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Bhutan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?

Bhutan, resmi adıyla Bhutan Krallığı, Güney Asya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğu Himalayalarda bulunan ülkenin batısında ve güneyinde Hindistan, kuzeyinde ise Çin'in Tibet bölgesi yer alır. Çok yakın olmalarına rağmen Bangladeş ve Nepal'le sınırdaş değildir.

Bhutan'ın Başkenti?

“Thimphu” şehri Bhutan'ın başkentidir.

Bhutan'ın Para Birimi Nedir?

“Bhutan Ngultrum Hindistan Rupisi” Bhutan'ın para birimidir.

Bhutan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? 

Bhutan'ın telefon alan kodu : + 975

Bhutan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Bhutan

continents-975931-1920-001.jpg

Bhutan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Thimphu

Bhutan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Bhutan

Bhutan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Thimphu

Bhutan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Thimphu

smartphone-1445489-1920.jpg

Bhutan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Druk Yul

Bhutan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Dzongkha

Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?

Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT