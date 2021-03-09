Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?

Bhutan, resmi adıyla Bhutan Krallığı, Güney Asya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğu Himalayalarda bulunan ülkenin batısında ve güneyinde Hindistan, kuzeyinde ise Çin'in Tibet bölgesi yer alır. Çok yakın olmalarına rağmen Bangladeş ve Nepal'le sınırdaş değildir.

Bhutan'ın Başkenti?

“Thimphu” şehri Bhutan'ın başkentidir.

Bhutan'ın Para Birimi Nedir?

“Bhutan Ngultrum Hindistan Rupisi” Bhutan'ın para birimidir.

Bhutan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Bhutan'ın telefon alan kodu : + 975

Bhutan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Bhutan

Bhutan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Thimphu

Bhutan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Bhutan

Bhutan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Thimphu

Bhutan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Thimphu

Bhutan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Druk Yul

Bhutan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Dzongkha

Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?