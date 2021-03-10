Bhutan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bhutan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bhutan, resmi adıyla Bhutan Krallığı, Güney Asya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğu Himalayalar da bulunan ülkenin batısında ve güneyinde Hindistan, kuzeyinde ise Çin'in Tibet bölgesi yer alır. Çok yakın olmalarına rağmen Bangladeş ve Nepal'le sınırdaş değildir.

Bhutan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Bhutan737320 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 165. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000094 olduğu görülmektedir.

Bhutan'ın Müslüman Nüfus sayısı 7000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1 olarak rakamlara yansımıştır.

Bhutan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Bhutan'ın yüz ölçümü 38815 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bhutan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 38394 km²

Bhutan'ın Haritadaki Yeri / Konumu