Türkiye'de vatandaşların trafik farkındalığının artırılması için çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, Bi Hareketine Bakar Hayat” ana temalı yeni bir kampanya düzenledi. Kampanya çerçevesinde valilikler, kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından Bi Hareketine Bakar Hayat sloganıyla paylaşımlarda bulunuyor. Bizlerde sizler için Bi Hareketine Bakar Hayat nedir, ne demek? Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması nedir? sorularına haberimizde yanıt verdik.

Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT NEDİR, NE DEMEK? Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT UYGULAMASI NEDİR?

"Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı trafik farkındalığının artırılmasının amacıyla hayata geçirilen kampanyayı temsil eder.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ilin Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 İl Valiliğine gönderilen yazıda Kasım ayında yapılacak kampanya için hazırlanan görseller, il ve ilçelerde eş zamanlı olacak şekilde billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel ve ulusal basın yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, AVM, otobüs ve metro durakları gibi alanlar ile kurumsal iletişim sayfalarında yer alacak. 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren kampanyanın, “Bilgilendirme”, “Kısa Videolar”, “Yaşayarak Görme” fazlarına etaplar halinde geçilecek.

8 Kasım öncesinden ise valilikler ve valiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kampanyayı duyurmaya başladılar.

Öte yandan geçtiğimiz yıl ise Önce Yaya uygulaması başlatılmış. Bu kapsamda yaya geçitlerine önce yaya yazısı yazılmıştı. 81 ilde valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları yaya geçitlerinde araçları durdurmuş, yayların öncelikli olduklarını anlatarak bu konuda dikkatli olmalarını istemişlerdi.