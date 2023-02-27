Bianor Neto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bianor Neto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bianor Neto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bianor Neto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bianor Neto 28 Haziran 1994 tarihinde Manaus, AM, Brasil şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bianor Das Graças Lima da Silva Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bianor Neto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The 11 yapmaktadır. Bianor Neto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bianor Neto'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Bianor Neto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bianor Neto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bianor Neto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bianor Neto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Paraná

1 Ocak 2015 yılında Fast Clube-AM

1 Temmuz 2018 yılında Makedonija

25 Ocak 2020 yılında FC Shkupi

2 Temmuz 2021 yılında FC Llapi

Bianor Neto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bianor Neto şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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