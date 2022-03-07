Bibehre ne demek, TDK'ya göre Bibehre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bibehre ne demek? Bibehre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bibehre kelimesi. Peki bibehre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bibehre nedir, bibehre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİBEHRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bibehre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bibehre kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bibehre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Behresiz

