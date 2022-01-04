Bibliyograf ne demek, TDK'ya göre Bibliyograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bibliyograf ne demek? Bibliyograf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bibliyograf kelimesi. Peki bibliyograf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bibliyograf nedir, bibliyograf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİBLİYOGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bibliyograf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bibliyograf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bibliyograf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman

