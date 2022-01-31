Bibliyoman ne demek, TDK'ya göre Bibliyoman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bibliyoman ne demek? Bibliyoman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bibliyoman kelimesi. Peki bibliyoman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bibliyoman nedir, bibliyoman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİBLİYOMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bibliyoman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bibliyoman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bibliyoman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kitap düşkünü

