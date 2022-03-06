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Bibliyomani ne demek, TDK'ya göre Bibliyomani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bibliyomani kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bibliyomani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bibliyomani nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bibliyomani kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bibliyomani ne demek, TDK'ya göre Bibliyomani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bibliyomani ne demek? Bibliyomani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bibliyomani kelimesi. Peki bibliyomani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bibliyomani nedir, bibliyomani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BİBLİYOMANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bibliyomani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bibliyomani kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bibliyomani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kitap düşkünlüğü

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