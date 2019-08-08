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Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Bıçak Sırtında filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

 

BIÇAK SIRTINDA FİLMİ KONUSU

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong'un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung'un elindedir.

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BIÇAK SIRTINDA NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Orijinal adı: Shock Wave

Yönetmen: Herman Yau

Yapım: 2017

Tür: Aksiyon, suç

BIÇAK SIRTI OYUNCULARI

Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Andy Lau

Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Jiang Wu

Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Philip Keung

Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Ron Ng

Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?

BabyJohn Choi

Sosyal Medya Sorumlusu
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